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Париж-2024

Сегодня, 17:50

Андреева: «Я очень воодушевлена Олимпиадой. Игры будут в Париже — я люблю эти корты»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от выступления на Олимпиаде-2024.

«Это будет моя первая Олимпиада. Я очень воодушевлена этим. Игры будут в Париже — я люблю эти корты, люблю инфраструктуру. Посмотрим, как получится выступить. Пока же на этой неделе я концентрируюсь на турнире в Румынии», — приводит слова Андреевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа. Среди россиян выступят: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Источник: ТАСС
Мирра Андреева
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