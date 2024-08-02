Андреева — об игре в 1/4 финала Олимпиады: «В начале чувствовала себя зажато, нервничала больше обычного»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою игру в паре с Дианой Шнайдер на Олимпиаде в Париже. Россиянки вышли в финал соревнований.

«В начале чувствовала себя зажато, нервничала больше обычного. Повезло, что Диана включилась мгновенно и начала все забивать. Благодаря этому мы выиграли первые три гейма. Потом я заставила себя собраться и вернуться в игру», — сказала Андреева.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

(Мария Маркова)