Андреева прокомментировала свое поражение на старте Олимпиады-2024

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свое поражение в первом круге одиночного разряда Олимпийских игр-2024 от польки Магды Линетт со счетом 3:6, 4:6.

«Конечно, было тяжело. Много очень позитива можно взять с прошлой недели. Сейчас просто буду стараться фокусироваться на паре. Я считаю, что у нас хорошие шансы взять медаль. Буду стараться делать все, чтобы взять медаль там», — передает слова Андреевой «Чемпионат».

В субботу, 26 июля, Андреева стала победительницей турнира WTA в румынских Яссах. В решающем матче она обыграла свою соотечественницу Элину Аванесян.

В миксте Андреева сыграет вместе с Даниилом Медведевым, который продолжает борьбу в одиночном разряде Игр-2024.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.