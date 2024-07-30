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Париж-2024

Сегодня, 15:57

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира на Олимпиаде-2024

Алина Савинова
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли представительниц Австралии Оливию Гадеки и Айлу Томлянович в первом круге парного турнира на Олимпийских играх в Париже — 6:3, 2:6, 10:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Россиянки за матч 2 раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станет канадский дуэт Габриэла Дабровски — Лейла Фернандес.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

1-й круг

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Айла Томлянович / Оливия Гадеки (Австралия) — 6:3, 2:6, 10:6

Stade Roland Garros.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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