Андреева и Шнайдер стали четвертьфиналистками парного турнира на Олимпиаде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Во втором круге россиянки за 1 час 16 минут одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, оформив «баранку» во втором сете — 6:4, 6:0.

Следующими соперницами российских теннисисток станут победительницы встречи Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2).