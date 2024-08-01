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Сегодня, 20:23

Андреева и Шнайдер: «Наши болельщики — это топ»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер (справа).
Фото Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер поделились впечатлениями от поддержки болельщиков в четвертьфинале парного турнира на Олимпийских играх в Париже.

В четверг, 1 августа, россиянки победили олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии (6:1, 7:5) и вышли в полуфинал теннисного турнира в парном разряде.

Андреева: — Очень помогает, что приходят русскоговорящие зрители нас поддержать. Даже когда просто журналисты смотрят матчи, это уже поддержка.

— Но сегодня небольшой группе удалось перекричать всех чешских фанатов.

Шнайдер: — А наши, как обычно, а меньшинстве, но самые громкие. Просто топ!

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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