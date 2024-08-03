Амели Моресмо: «У Мирры Андреевой большое будущее»

Бывшая французская теннисистка и тренер Амели Моресмо в интервью «СЭ» поделилась мнением о выступлении Мирры Андреевой на Олимпиаде в Париже.

«Мирра мне нравится, она отлично играет. — Уверена, что у нее большое будущее и на этом турнире, и в карьере, — сказала Андреева.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Диана Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.