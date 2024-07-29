Алькарас — о правилах Олимпиады: «Все должно быть иначе»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о правилах Олимпиады в Париже.

«Сложные правила. Есть много игроков, которые заслуживают быть здесь и играть на Олимпийских играх. Все должно быть иначе, так как следующий игрок в одиночном разряде в рейтинге заслуживает быть здесь, если кто-то снимается с турнира», — цитирует Алькараса ABC News.

Ранее серб Новак Джокович раскритиковал тот факт, что снявшегося Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, который играл в одиночном разряде в 2022 году.

Рафаэль Надаль и Алькарас победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени в первом круге турнира среди пар на Олимпиаде в Париже (7:6 (7:4), 6:4).