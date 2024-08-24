Селиваненко спокойно отнесся к отказам российских теннисистов от Олимпиады: «В какой-то мере к лучшему»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» высказался о большом числе отказов российских теннисистов от участия в Олимпиаде-2024.

— Стало ли для вас неожиданностью такое количество отказов наших теннисистов и теннисисток от Олимпиады? Я в марте разговаривал и с Андреем Рублевым, и с Кареном Хачановым, и с Дарьей Касаткиной, и с Анной Калинской — никто из них нежелания ехать в Париж тогда не проявил.

— Если говорить в общем, на Олимпиаду едут те, кто, во-первых, любит ее как событие, во-вторых, хочет войти в историю и завоевать медали (у кого их еще нет), в-третьих, кто находится в такой форме, которая в моменте позволяет на них рассчитывать.

— Ваши слова «у кого их еще нет» сразу объясняют мне одну из возможных причин отказа Рублева и Анастасии Павлюченковой, чемпионов Токио в миксте.

— Андрей достаточно откровенно все объяснил — он очень много играл, при этом последние несколько месяцев никак не мог долечиться, его постоянно что-то беспокоило. Не стал бы заниматься какими-то конспирологическими теориями. Каждый из них объяснил свое решение. Поехали те, кто был готов, кто очень хотел играть — такие как Диана. Если бы туда поехали более высокорейтинговые на тот момент игроки, которые сделали бы это через силу, — у Шнайдер не было бы шанса сделать то, что она сделала. Поэтому отношусь к большому количеству отказов спокойно. Получилось как получилось — и в какой-то мере к лучшему.