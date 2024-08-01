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Париж-2024

Сегодня, 06:17

Селиваненко: «Оже-Альяссим сыграл острее и ярче Медведева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россискйого теннисиста Даниила Медведева от канадца Оже-Альяссима в 1/8 финала теннисного турнира Олимпийских игр-2024.

«Феликс сыграл острее и ярче. Даниилу визуально не хватило энергии. Могла ли повлиять на его физическое состояние вчерашняя вечерняя игра? Время между матчами — один из факторов, который вряд ли стоит рассматривать вне общего контекста. Что же касается результатов их предыдущих игр, то любая победная серия в личных противостояниях рано или поздно заканчивается», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.
Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Прошу прощения за результат»
Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Даниил Медведев
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