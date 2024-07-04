Селиваненко — о недопуске Карацева и Кудерметовой на Игры-2024: «Вопрос взаимоотношений спортсменов и МОК»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие Аслана Карацева и Вероники Кудерметовой в заявке на Олимпийские игры-2024.

«Каждый спортсмен заявляется в индивидуальном статусе. Это вопрос взаимоотношений между самим спортсменом и Международным олимпийским комитетом (МОК)», — сказал Селиваненко «СЭ».

Сегодня Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявку на Олимпиаду в Париже. В нее вошли шесть россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.