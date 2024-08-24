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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Селиваненко — о Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде: «Чутье Тарпищева — как составить пары — в очередной раз сработало»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» подвел итоги выступления россиянок Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на Олимпиаде в Париже.

— Недавно завершилась Олимпиада в Париже. Видел вас на трибуне во время финала с участием Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Были там весь турнир?

— Именно теннисный — да.

— Для многих стало сюрпризом, что девушки, которым на двоих 37 лет и которые никогда прежде не играли вместе, дошли до финала, выиграли там сет и были максимально близки к золоту.

— Формирование пары — это достаточно сложный процесс, в который вовлечено большое количество людей. Главную роль в их объединении сыграли Шамиль Тарпищев с двумя Игорями — Андреевым и Куницыным. Всеми вопросами комплектования занимались они. Вариантов было много, но с учетом того опыта, который есть у Шамиля Анвяровича в подобных вопросах — как составить пары, чтобы они были командой, — это уникальное чутье в очередной раз и сработало.

Тут интересно вспомнить: если бы не было отказов и на Олимпиаду поехали все, кто попадал туда по рейтингу, Диана вообще не имела бы шансов на поездку в Париж. Но это как раз тот случай, когда все, что ни делается, к лучшему. Шнайдер попала туда потому, что многие решили выстроить свой турнирный график иначе. Еще были варианты, кого с кем поставить. В итоге Диана и Мирра нашли друг друга, и на корте чувствовалось, что они — одна команда, такая была атмосфера и взаимная поддержка. В отличие, кстати, от обыгранных ими в четвертьфинале чешек — вроде бы сыгранных, выигравших вместе большое количество «Больших шлемов».

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Андреева и Шнайдер доказали: в теннисе нет пути, который работает для всех». Интервью Селиваненко

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.

Теннис
Алексей Селиваненко
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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