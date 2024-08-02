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Париж-2024

Сегодня, 13:30

Селиваненко: «Уровень игры Мирры и Дианы позволяет претендовать на многое»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер против испанской пары Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо в полуфинале Олимпиады-2024.

«Мирра и Диана все предыдущие матчи провели с вдохновением и поймали свою игру. Такой уровень позволяет претендовать на многое», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

Софья Грецкая

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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