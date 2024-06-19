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Париж-2024

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Селиваненко: «Медведев и Андреева в миксте на Играх-2024 — состав, который привлечет внимание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о составе российских теннисистов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«В теннисе на Олимпиаде прежде всего индивидуальный, а не командный турнир, поэтому я не стал бы говорить об оптимальном или не оптимальном составе. Конкретно на текущий момент играют лучшие из тех, кто может сыграть. Пары на олимпийский турнир уже объявлены, а на микст будут определяться непосредственно в день подачи заявки. Из того что на слуху, понятно, что Медведев скорее всего сыграет с Миррой Андреевой. Понятно, что это афишный состав, который привлечет внимание. Но до дня окончательной заявки это пока предположения и рассуждения», — приводит слова Селиваненко Metaratings.ru.

Ранее пресс-служба ФТР сообщила, что на Олимпиаде в Париже Россию представят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, а также Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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