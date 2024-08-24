Селиваненко — о Медведеве: «На Игры он приезжает совершенно осознанно и изо всех сил хочет себя проявить»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» поделился мнением о форме Даниила Медведева.

— Даниил Медведев приехал на Олимпиаду второй раз — он наверняка четко понимал, что его ждет, и был готов к этому уровню организации Игр.

— Да, и ему эта атмосфера нравится, он понимает ценность Олимпиад. К сожалению, на этот раз Даниил не смог достичь тех целей, которых хотел добиться, — но на Игры он приезжает совершенно осознанно и изо всех сил хочет себя проявить. В этом не может быть никаких сомнений.

— Когда мы разговаривали с ним в марте, он говорил, что поражение в четвертьфинале Игр в Токио воспринял гораздо более болезненно, чем на обычных турнирах АТР. Сейчас, по вашим наблюдениям, было так же?

— Да. И это абсолютно естественно для любого спортсмена, ведь на Олимпиаде ты играешь один раз в четыре года. Даже на турнире «Большого шлема» проиграл — а через несколько месяцев тебя ждет следующий. Пример Новака Джоковича показывает, до какой степени этот шанс люди хотят использовать. Я видел его поражения в Лондоне и в Рио — в Бразилии даже был в аэропорту, когда он улетал после поражения. Он был очень опечален — и это мягко сказано. А теперь все наблюдали его эмоции и слышали его слова после золота.

— Возвращаясь к Медведеву — он вылетел в Париже в первом же круге пары и микста. Создалось впечатление, что это — вообще не его.

— На Олимпиадах в парах часто играют не только традиционные парные специалисты, но и те, кто делает это только на них. Понятно, что Даниил выходит в парном разряде очень редко. Когда ты делаешь это каждую неделю, у тебя по-другому выстроено все — и техника, и геометрия твоего передвижения по корту, сыгранность с партнером. Микст они проиграли сильным итальянцам, включая Сару Эррани, одного из лучших парных игроков в мире, которая выиграла здесь карьерный «Золотой шлем». Спортсмены, не играющие в паре регулярно, действуют там скорее по канонам одиночки. Когда такие все четверо или хотя бы трое из четверых — у одиночника есть шанс на победу. Если же два одиночных специалиста выходят против спортсменов, привыкших играть в паре, — это гораздо тяжелее.

28-летний россиянин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в 1/8 финала мужского одиночного турнира Игр в Париже. В смешанном разряде, где Медведев выступал вместе с Миррой Андреевой, россияне уступили итальянскому дуэту Андреа Вавассори — Сара Эррани в первом круге.