Александрова и Веснина вылетели в первом круге Олимпийского турнира в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина уступили чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой в первом круге Олимпийского турнира в парном разряде — 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.
Игра продолжалась 1 час 46 минут.
В 1/8 финала чешки сыграют с парой Коко Гауфф/Джессика Пегула (США).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Парный разряд
1-й круг
Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) — Екатерина Александрова/Елена Веснина (Россия) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.
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