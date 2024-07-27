Бублик в двух сетах уступил Фритцу на старте олимпийского турнира в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение от американца Тэйлора Фритца в первом круге олимпийского турнира в Париже — 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту. Бублик шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Фритца 12 эйсов, одна двойная и два реализованных брейка из пяти.

Во втором круге Олимпиады-2024 Фритц сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Кэй Нисикори (Япония).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Тэйлор Фритц (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4

«Stade Roland Garros»