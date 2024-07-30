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Париж-2024

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Бублик: «Прошу прощения у казахстанцев, что не смог выиграть даже пару матчей на Олимпиаде»

Алина Савинова
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25-я ракетка мира Александр Бублик извинился перед болельщикам из Казахстана за свое выступление на Олимпийских играх в Париже.

«Очень обидно, что не смогли принести даже не то что медаль, а победу. Поэтому, я от себя хотел обратиться к казахстанцам. Прошу прощения у всех, что не смог выиграть даже пару матчей, не то что медаль. В последний раз мы играли пару с Сашей Недовесовым в 2022 году на Кубке Дэвиса. У нас нет никакой сыгранности. Но это не оправдание. Мы должны были, как минимум, обыграть хотя бы одних соперников, а дальше бы уже как сложилось», — приводит пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК) слова Бублика.

В первом круге одиночного разряда Бублик проиграл американцу Тэйлору Фритцу со счетом 4:6, 4:6. На старте парного турнира он вместе с Александром Недовесовым уступил бразильцам Тьягу Монтейро и Тьяго Уайлду (4:6, 4:6).

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.

Источник: https://ktf.kz/ru/press-center/news/?id=9265
Теннис
Олимпиада
Александр Бублик
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