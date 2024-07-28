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Париж-2024

Сегодня, 19:21

Сафиуллин вышел во второй круг Олимпиады в Париже

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Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Чили Алехандро Табило в первом круге олимпийского турнира в Париже — 6:4, 6:4.

Встреча продолжилась 1 час 31 минуту. Табило пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. У Сафиуллина семь эйсов, ни одной двойной и два реализованных брейка из десяти.

Во втором круге Игр-2024 Сафиуллин сыграет с аргентинцем Томасом Мартином-Этчеверри (35-я ракетка мира).

Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Роман Сафиуллин
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