37-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Олимпиады-2024 обыграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Сербский спортсмен стал самым возрастным теннисистом, выигравшим золотую медаль в одиночном турнире среди мужчин или женщин. На момент победы Новаку было 37 лет и 74 дня.

Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.