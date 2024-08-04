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Париж-2024

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37-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Олимпиады-2024 обыграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Сербский спортсмен стал самым возрастным теннисистом, выигравшим золотую медаль в одиночном турнире среди мужчин или женщин. На момент победы Новаку было 37 лет и 74 дня.

Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

Новак Джокович
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