«Не готова оставаться еще на один цикл». Интервью спортсменки, которую МОК не пустил в Париж-2024

Серебряный призер Токио-2020 тхэквондистка Татьяна Минина должна была зажигать на Играх во Франции, но чиновники решили иначе.

Три года назад на Олимпиаде в Токио наша команда по тхэквондо показала самое мощное и эффективное выступление. На Игры отправились четыре спортсмена, и все четверо вернулись с медалями: два золота, серебро и бронза. В Париж лицензии завоевали тоже четверо: олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин, серебряный призер Татьяна Минина, а также Полина Хан, для которой Игры должны были стать дебютными.

Однако МОК не допустил всех четверых, хотя до этого не препятствовал прохождению нашими спортсменами отбора и выступлению на чемпионатах мира и Европы. О том, как это было, «СЭ» поговорил с Татьяной Мининой, для которой цель завоевать золото Олимпиады останется неосуществимой.

Знакомилась с видео, где меня упрекали за лайк

— На этой неделе в Париже стартует Олимпиада, на которой должна была быть наша сборная по тхэквондо. Где ты сейчас в итоге находишься, и какой план на ближайшие недели?

— Нахожусь дома. Мы приехали со сбора в Сочи. Это был один из этапов подготовки к Олимпиаде. Но так как она отменилась, тренеры сборной сделали для нас индивидуальную программу. Мы, олимпийцы, тренировались по своему плану. Кто хотел — одну тренировку, кто хотел — две.

— Это был просто сбор ради сбора?

— Его внесли в Единый календарный план, и уже нельзя было отменить. Но на следующий сбор в Подмосковье, который должен был быть непосредственно перед вылетом в Париж, мы уже не поехали.

— Будешь ли смотреть Олимпиаду? Есть ли за кого болеть и переживать?

— Я точно не поняла, поедет или нет Георгий Гурциев, который выступает за Белоруссию, а раньше был со мной в одной команде. Его бои хочется посмотреть. Если говорить про других, то скорее да, чем нет. Еще и потому, что муж работает аналитиком в сборной России. Он точно будет все смотреть, и это не пройдет мимо меня.

— Чуть меньше года назад ты была в Париже. Это первый визит?

— Нет, мы были до этого как отдыхающие в 2018 году. Тогда это была моя мечта. Поэтому не видела никаких минусов. Сейчас же заметила, что город грязный, но красивый. Город контрастов. Мне Париж нравится.

— В последний приезд представляла, что окажешься в Париже через год?

— Возможно, да. Тогда тоже все было скомканно и непонятно, допустят ли нас до отборочных. Поэтому 50 на 50.

— Допуск до международных соревнований был неожиданным, учитывая, что все представляют ЦСКА?

— Нет. Мы все-таки надеялись. Потому что ничего такого не делали, чтобы нас не допускать. Да, мы были в команде ЦСКА, но числились на гражданской должности. Поэтому об этом как-то не задумывались. А то, что сейчас не допустили до Олимпиады, как раз стало неожиданностью. Так как до этого допустили до всех отборочных, чемпионата Европы, чемпионата мира. А в конце сделали так...

— Спортсменов перед допуском изучали. Чистила ли ты соцсети или думала, чтобы почистить?

— Я все равно стараюсь следить, что выставляю, кого лайкаю. Не помню, чтобы чистила. Но знакомилась с видео, где меня за какой-то лайк упрекали. По-моему, его искала и в итоге убрала. Там тоже ничего такого не было, но почему-то за него зацепились.

Татьяна Минина с серебряной медалью Олимпиады в Токио. Фото Кристина Кормилицина, Известия

Написали письмо в МОК. Ждем ответ

— Когда вернулась на международную арену, почувствовала, что отношение соперников изменилось?

— Нет. Все было примерно так же. Спортсмены и тренеры ничего такого не заметили. Даже судейство в принципе было объективно. Оно всегда разное, но не увидела, что судьи как-то особенно к нам относятся.

— Тут даже не в том смысле, что вы из России, а в том, что приходит очень сильный конкурент, который сейчас будет отбирать медали и олимпийские лицензии.

— Даже если что-то у соперников такое было, то никто в лицо тебе не скажет об этом. Все были доброжелательны и так же боролись за медали и лицензии, как и мы. Все как обычно.

— Как вам за этот период удалось сохранить необходимую форму и настрой, чтобы показывать такие высокие результаты по возвращению на международную арену?

— Это, наверное, больше заслуга тренерского состава. Они сделали нам план, который помог нам остаться в топе. Я как-то смогла сохранить настрой, нервы меня не победили. Но было волнительно. Чувствовалось, что соревновательный опыт немножко ушел. Мы в 2022-м привыкли драться только со своими и белорусскими спортсменками. Поэтому ты не понимал, чего от себя ждать, в какой ты форме и что сейчас сможешь сделать, когда выйдешь на корт. Но после того как в первых боях делала все то же, что и всегда, то понимала, что в принципе все нормально.

— Олимпийская лицензия далась легко?

— Нет. Мы проходили полноценные сборы к отборочным стартам. На соревнованиях были неплохие девочки по сетке. Все больше меня. При этом почти со всеми встречалась впервые. Только за лицензию дралась с девочкой из 53 килограммов, поэтому там поспокойнее было, и понимала, что выиграю.

— Можешь оценить свою уверенность в момент, когда держала картонку с надписью «квалифицирована», что ты поедешь в Париж?

— Меня эти пару лет научили не полностью погружаться, что точно еду, так как могут быть разные обстоятельства. Даже когда в 2023-м собирались на чемпионат мира, пока мы не поехали, я не была уверена, что будем там выступать. Так что по поводу Парижа доля сомнений тоже имелась. Наверное, она меня оберегла от каких-то психологических травм. Когда нам объявили, то, конечно же, я расстроилась, но не впала ни в какую депрессию.

— Ты узнала о недопуске из СМИ, верно?

— Да. Сначала ты этим новостям не доверяешь и относишься скептически. Но потом мы созвонились с личными тренерами, тренерами сборной, и стало понятно, что это финальное решение.

— Причины объяснены не были. Какие видишь ты?

— Так как мы сейчас AIN — нейтральные индивидуальные спортсмены, нашей федерации не ответили. Нам сказали, что могут написать спортсмены и мы им скажем причину. Мы написали. Теперь ждем ответ. Не скажу, сколько времени прошло, но не отвечают.

— Вероятной причиной называют ваше участие в чемпионате мира среди военнослужащих. Думаешь ли ты так?

— Могу только за себя говорить. Скорее всего, да. Других причин не допускать я не вижу.

— После новостей о недопуске на Олимпиаде в Telegram-канале у тебя был спокойный пост. Ты написала в том числе следующее: «Внутри опустошение. Переживем. Пойду готовить мужу торт». Пережила?

— Скорее да, чем нет. Не могу сказать на 100 процентов. Посмотрим, когда начнется Олимпиада. Думаю, что у меня все равно будет переворачиваться все внутри. Особенно если стану смотреть свою весовую категорию. Даже если не буду смотреть, то все равно увижу фотографии с боев и пьедестала. Наверное, в этот момент будет непросто из-за какой-то обиды и нереализованности. Все-таки я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде.

— Как думаешь, если бы у тебя не имелось серебра Токио-2020, то реакция на этот недопуск была бы тяжелее?

— Думаю, если бы это была моя первая Олимпиада, то расстроилась бы гораздо больше. Не сказать, что я сейчас не расстроилась. Но у меня есть моя медаль, которую никто не отберет, мой опыт, что я была на Олимпийских играх. Я это прочувствовала. Почти исполнила свою мечту. Без этого всего у меня бы сейчас мир рухнул.

Татьяна Минина (в синем) выступает на Олимпиаде-2021. Фото Getty Images

Мои цели в спорте размыты, особенно в олимпийском

— Насколько понимаю, Олимпиаду в Токио ты считаешь одним из лучших событий в карьере и жизни. Не изменилось ли сейчас само отношение к Играм?

— Наверное, нет. Все-таки я росла и воспитывалась на том, что Олимпиада — это цель, мечта и вершина карьеры. И до сих пор так считаю.

— Что чувствуешь, когда видишь, что ты не едешь на Олимпиаду, но на нее едет Джейд Джонсон (британская тхэквондистка, которая отказалась сдавать допинг-пробу, но после заключения психиатра избежала дисквалификации и была допущена до Игр. — Прим. «СЭ»)?

— Первое, что мне приходит на ум: «Какого фига?» Это двойные стандарты. У меня к ней вообще никаких вопросов нет. Она крутая тхэквондистка. Наверное, лучшая из женщин в истории, имеющая две олимпийские медали. Однако ко всем нужно относиться равноценно, а не так, что кому-то можно все, а кому-то — ничего.

— Общаешься ли с иностранными спортсменками? Как они отреагировали на эту неоднозначную историю?

— Не знаю, как отнеслись другие. Наверное, все прочитали, у всех есть непонимание. Не должно быть так. Если они написали правила, то должны им следовать.

— Из твоих соцсетей понял, что ты смотрела мультфильм «Головоломка 2». Верно?

— Да. Мне очень понравился мультфильм.

— Там в том числе показывается, что в определенные периоды нашей жизни одна из эмоций становится главной. Какая эмоция в данный момент чаще управляет твоим пультом?

— Сейчас, наверное, больше на радость переключилась. Но месяц назад, когда это все произошло, то печаль, тревожность, радость, гнев менялись в промежутке 30 минут. Тогда никто не был главным за пультом. На данный момент уже стабилизировала свое психическое состояние. Все нормально.

— Какой ближайший план?

— На тех эмоциях и потрясениях, которые произошли, не делаю никаких планов. Пока что тренируюсь. Не так активно в этом месяце, как раньше, но продолжаю это делать.

— В вашем виде спорта часто успеха добиваются молодые спортсмены. Веришь ли ты в то, что у тебя будет еще одна Олимпиада?

— Здесь могу точно сказать, что нет. Как будто и время подошло, и мое стремление, мое желание, мои цели размыты в спорте, тем более в олимпийском. Поэтому не могу поставить какую-то цель и к ней двигаться. Как, например, ту же Олимпиаду. Не могу быть уверенной, что она будет для нас в 2028 году. Так все нестабильно в этом мире, что я не готова оставаться еще на один цикл.