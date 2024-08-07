Курьез или намеренная подлость? Шведская журналистка толкнула китайского теннисиста и покинула Олимпиаду

Во время интервью корреспондентка из Швеции врезалась в звезду настольного тенниса Ван Чуциня.

Отстранение от Олимпиады в Париже получают не только спортсмены и тренеры, провалившие допинг-тесты или попавшие в различные скандалы. С негативной стороны отличилась журналистка из Швеции, для которой Игры во Франции завершились досрочно. Все из-за странного инцидента, случившегося с первой ракеткой мира по настольному теннису Ван Чуцинем.

Китайский спортсмен в буквальном смысле притягивает представителей СМИ, которые освещают Олимпиаду. И не только потому, что в паре с Сунь Инша выиграл золото турнира в миксте. После победного матча теннисист обнаружил, что его ракетка была сломана.

Ван Чуцинь. Фото Reuters

В злодеянии обвинили одного из фотографов, который наступил на нее, пытаясь поймать нужный ракурс. Чуцинь после золота в миксе неожиданно рано вылетел в одиночном разряде. Соревнования для Ван закончились в 1/16 финала, где он уступил шведу Трульсу Мерегорду.

Неудачные взаимоотношения китайской звезды с медиа на этом не закончились. В социальных сетях распространили видео, как шведская журналистка толкнула Ван во время интервью другому корреспонденту. После силового приема против Чуциня шведку лишили аккредитации и запретили работать на Олимпиаде.

Многие пользователи социальных сетей осудили журналистку и считают, что она намеренно шла на жесткий контакт со спортсменом. В момент, когда Ван начал собирать вещи после интервью, шведка сменила траекторию и врезалась в теннисиста. После инцидента она не извинилась.