Суперзвезда настольного тенниса провалила Олимпиаду из-за сломанной ракетки. Китайцы ищут виновных в саботаже

Первая ракетка мира Ван Чуцинь стал жертвой неосторожности фотографа или заговора?

Олимпийский турнир Парижа в мужском и женском одиночных разрядах в настольном теннисе завершился предсказуемой победой законодателей мод в этом виде спорта китайцев. Однако если у женщин в финале привычно играли две китаянки (победила Чэнь Мэн), то у мужчин произошла сенсация — первая ракетка мира Ван Чуцинь сенсационно вылетел еще в 1/16 финала от шведа Трулса Морегарда, который дошел до финала и уступил там другому китайцу Фан Чжэндону 1:4.

Причем многие в Китае до сих пор в шоке, ведь вылету лидера мирового рейтинга предшествовал форс-мажор — какой-то фотограф во время празднования золота в миксте сломал Ван Чуциню его боевую ракетку. Было ли это роковой случайностью или имел место заговор против китайской суперзвезды?

Наступили, повредили и разозлили

Ван Чуцинь стал в последние годы для настольного тенниса, образно выражаясь, Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в одном лице. Молодой китаец быстро выдвинулся на первые роли, начав в нынешнем олимпийском цикле стабильно обыгрывать прежних лидеров и старших товарищей из сборной Китая пятикратного олимпийского чемпиона Ма Лона и Фан Чжэндона. В середине 2023-го в возрасте 23 лет он стал первой ракеткой мира и уверенно удерживается на вершине по сей день.

Многие считали, что Ван Чуцинь сделает на Играх в Париже золотой хет-трик. И первый шаг к этому был весьма уверенным: вместе с первой ракеткой мира у женщин Сунь Инша он стал олимпийским чемпионом в миксте. Смешанный дуэт из Китая в финале, пусть и не без труда, победил сенсационных соперников из КНДР. Но празднование оказалось омрачено форс-мажором — какой-то фотограф в суете наступил на боевую ракетку Ван Чуциня и сломал ее. Китайская суперзвезда была просто взбешена случившимся. «В том моменте я потерял контроль над эмоциями. Я не мог понять, почему фотографы сделали это. Я понимаю, что это было ненамеренно, но я ничего не могу изменить, это уже случилось», — объяснил он позже свою крайне нервную реакцию.

Но еще больше резонанс данная история получила после того, как Ван Чуцинь сенсационно вылетел в 1/16 финала одиночного турнира, уступив Морегарду 2:4. Надо отдать китайскому игроку должное, он не стал объяснять поражение форс-мажором, из-за которого он вынужден был играть запасной ракеткой, а отдал должное мастерству 22-летнего шведского соперника. Китайская спортивная, и не только, общественность за такое джентльменство Ван Чуциня похвалила, но...

Ван Чуцинь. Фото Reuters

Была ли атака соперничающей страны?

В китайских СМИ тему провала любимца нации из-за сломанной ракетки стали обсуждать все кому не лень. «Что значит ракетка для игроков в настольный теннис? На площадке ракетка — это товарищ по команде, который сражается вместе со спортсменами, а также лучший свидетель их пота и победы. Специально для спортсменов высокого уровня игровое поле похоже на поле боя, привычная и удобная ракетка может максимизировать их конкурентоспособность... Когда ракетка ломается и меняется на дополнительную, спортсменам требуется не менее 10 дней на адаптацию, и этот процесс очень нужен даже олимпийским чемпионам», — объясняли важность инвентаря, в частности, в Sina Sport.

Некоторые пошли дальше. Так, китайское издание PhoenixTV News опубликовало в социальных сетях видео, на котором инцидент был снят на камеру и где предполагается, что повреждение ракетки было не случайным, а преднамеренным. По одной из теорий, ракетку Чуциня, возможно, во время празднования специально вынули из его сумки и положили на пол, в качестве «целенаправленной атаки соперничающей страны». Об этом пишет британская The Telegraph. Но кто это сделал? Китайцы вроде даже начали собственное неофициальное расследование.

Шведское издание Expressen по этому поводу пытается шутить — шведов-то во время роковой для ракетки фотосессии рядом не наблюдалось, а значит, о заговоре в пользу Морегарда говорить не приходится. Но, может, это был заговор против Чуциня, а кто его выбьет — было не так и важно? Впрочем, в итоге выиграли от этого форс-мажора двое. Морегард дошел до финала и завоевал серебро, а Фан Чжэндон после устранения товарища по команде и конкурента выиграл золото.

Добавим, что 22-летний Трулс, хотя и находится сейчас в третьем десятке мирового рейтинга, является яркой личностью. Еще и потому, что играет ракеткой в форме шестиугольника. Он уже успел побывать в топ-3 рейтинга и дойти до финала чемпионата мира-2021, где уступил как раз Фан Чжэндону. В Швеции, известной своими традициями настольного тенниса, возлагают на парня большие надежды, хотя прежде он проигрывал Ван Чуциню семь раз из семи, а сейчас... Как бы то ни было, на нынешних Играх Ван Чуцинь с высокой вероятностью еще станет двукратным олимпийским чемпионом — китайцы являются главными фаворитами командных соревнований.