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Париж-2024

Сегодня, 16:35

Теннисистка сыграла на Олимпиаде в 61 год. Подвиг или чудачество?

61-летняя люксембурга стала самым возрастным победителем матча по настольному теннису на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Ни Сялянь.
Фото Reuters
Ни Сялянь, выступающая за Люксембург, установила новый рекорд на Играх в Париже как самый возрастной победитель матча по настольному теннису.

Говорят, после 50 лет жизнь только начинается. Это может подтвердить теннисистка Ни Сялянь, которая в 61 год приехала на Олимпиаду в Париж. Уроженка Китая выступает на высшем уровне с конца 1970-х годов. Во Франции она представляет Люксембург — страну, куда она переехала после свадьбы. Ни участвует в шестых Играх за долгую спортивную карьеру и во Франции установила новый олимпийский рекорд.

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Теннисистка явно запомнит поездку в Париж, ведь ее выбрали знаменосцем Люксембурга. В первом круге соревнований она сыграла с турецкой спортсменкой Сибель Алтынкаей. Соперница была вдвое моложе неувядающей Сялянь, но это не помогло ей пройти в следующий раунд. Китаянка выиграла матч (4:2), очаровала всех поклонников спорта и установила рекорд. Теперь Ни — самый возрастной игрок, побеждавший на Олимпиадах.

Во втором круге представительницу Люксембурга ждал более серьезный соперник. Сялянь встретилась с первой ракеткой мира — 23-летней Иншей Сунь. Она моложе не только Ни (на 38 лет), но и ее сына. Фаворит осечку не допустила. Китайская теннисистка прошла в следующий раунд, победив под ноль (4:0). Однако в некоторых геймах Ни навязала достойную борьбу молодой и шустрой сопернице. Так, третий сет завершился со счетом 13:11 в пользу Сунь.

Фото Reuters

Сялянь играла с большим удовольствием, радовалась каждому набранному очку, исполняла хитрые и сложные удары. И хотя теннисистка не прошла дальше, трибуны, где также сидел сам великий герцог Люксембурга, встретили ее овациями. Ни так прониклась сентиментальным моментом, что расплакалась после матча. Ей пришлось на некоторое время остаться на площадке, чтобы пообщаться с журналистами. В трансляцию попал момент, как сидящий на трибунах муж поцеловал спортсменку.

Все теннисисты, с которыми Сялянь теоретически могла встретиться в олимпийской сетке, по возрасту годятся ей в дочери. Свои первые медали чемпионата мира Ни завоевала (еще под китайским флагом) в 1983 году! Спустя 41 год она осталась в любимом спорте, попала на Олимпиаду и, несмотря на быстрое завершение турнира, влюбила в себя фанатов со всего мира.

Олимпиада
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