Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 09:45

Ливень закрыл путь Ефимовой на Олимпиаду. Российской звезды не будет в Париже

Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
Знаменитая пловчиха не сумела выполнить олимпийские нормативы на чемпионате Багамских островов.

Смелая попытка самой известной пловчихи из России Юлии Ефимовой пробиться на Олимпиаду в Париж не увенчалась успехом. 32 летняя спортсменка выиграла квалификационный старт на Багамах на дистанции 100 метров брассом. Но ее результата 1.07,98 оказалось недостаточно даже для выполнения норматива Б (1.07,12), чтобы претендовать на уайлд-кард на Игры-2024. По предыдущим результатам Юлии в текущем сезоне изначально было понятно, что показать необходимые для отбора секунды ей будет непросто. Но на Багамах участникам соревнований в открытом бассейне еще сильно не повезло с погодой — нормальному проведению стартов мешал сильный дождь.

Рекорды не помогли

Ефимова, специализирующаяся на плавании брассом, возобновила карьеру в конце прошлого году после серьезного перерыва, вызванного отказом от тренировок в США и возвращением в Россию. Было понятно, что главной мотивацией для возвращения в бассейн для Юлии являются Игры в Париже, ведь в ее впечатляющей коллекции наград нет олимпийского золота. Однако в этом проекте не заладилось с самого начала. Опытная спортсменка никак не могла набрать прежнюю форму, проигрывая на национальном уровне Евгении Чикуновой и Татьяне Белоногофф. И надежды на то, что прежние результаты скоро вернутся, увы, не оправдались.

Юлия Ефимова. Ефимова ловит последний олимпийский шанс на Багамах. Что ей нужно, чтобы попасть на Игры?

Кроме того, выяснилось, что наша сборная категорически против выступления в нейтральном статусе на условиях Международной федерации водных видов спорта. World Aquatics действительно придумала для представителей России и Белоруссии крайне жесткие принципы политического нейтралитета, намного серьезнее, чем в других видах спорта. И Ефимова оказалась единственной россиянкой, которая на них согласилась. А без организационной поддержки национальной федерации разрешение на выступление за рубежом удалось получить только к 14 июня, притом что квалификационный результат было необходимо показать за пределами России до 23 июня.

Шестикратная чемпионка мира заявилась на турнир в Италии, но получила там отказ по визовым причинам. В итоге последним шансом оказался чемпионат Багамских остров — далеко и рискованно с точки зрения акклиматизации. Кроме того, было сложно прогнозировать уровень соперничества, что также важно для высоких результатов. Однако выбора у Ефимовой не оставалось. И от последней отчаянной попытки попасть в Париж она не отказалась. В итоге Юлия выиграла на другом краю света все старты, в которых участвовала (в том числе на неолимпийской дистанции 50 м), установила несколько местных рекордов. Но своей цели так и не добилась — на стометровке ей не хватило 0,86 секунды.

Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Значит, не судьба

«Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала и на последнем гребке, мне кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала все, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь», — цитирует пловчиху matchtv.ru.

Ранее Ефимова не сумела вписаться на Багамах в квалификационный норматив на дистанции 200 м брассом. Он составляет 2 минуты 24,63 секунды, но Юлия после долгого перелета не добрала до необходимого результата целых пять секунд. «Отвратительно проплыла, за 2.29. Не знаю, на что я рассчитывала после 25 часов в дороге. Во вторник ночью решилось, что все-таки лечу на Багамы — меня туда приглашали, а другой возможности отобраться на Олимпиаду не осталось. Всю среду я летела и в четверг сразу вышла на 200 метров. Представляете мое состояние?» — объясняла спортсменка неудачу в интервью matchtv.ru.

Юлия Ефимова. Ефимова получила шанс на Париж-2024. Но может пролететь мимо олимпийского норматива

Важный нюанс: по условиям нейтрального статуса Ефимовой на месте нельзя общаться со СМИ. Поэтому об эмоциях пловчихи и условиях ее выступления на карибском острове мы может судить только по одному источнику. Через журналиста Павла Лысенкова Юлия поведала болельщикам, что еще в пятницу соревнованиям в открытом бассейне мешали сильный дождь и ветер. Некоторые старты переносили из-за угрозы молнии. После финала неудачной для россиянки стометровки ветром сорвало палатки организаторов, и оставшиеся заплывы вообще отменили.

Как бы то ни было, специалисты изначально скептически относились к попыткам Юлии пробиться в Париж. Она постоянно надеялась, что «расплывется». Но резко прибавить в результатах Ефимовой могло помочь только чудо. При этом национальная федерация звездной спортсменке не помогала, хотя и не препятствовала. «На сегодняшний день, кроме Ефимовой, в плавании нет ни одного человека, кто получил нейтральный статус. Сможет ли она поехать на Олимпиаду, зависит от нее. Я отношусь так, что каждый принимает решение самостоятельно, в соответствии со своим взглядом на жизнь, обстоятельствами. Это ее решение, и никто ее не осуждает и не толкает», — рассказал «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Никита Нагорный, Лала Крамаренко и&nbsp;Климент Колесников. «Олимпийские игры по нелепой случайности». В каких видах спорта россияне сами отказались от международных стартов?

Шансы на медали на ОИ-2024 при таких раскладах у Ефимовой оставались очень призрачными. Хотя в спорте бывает всякое — тот же Сальников одержал великую победу в Сеуле-1988 уже на закате карьеры, после того как от него отказался собственный тренер, а в сборную чемпиона ОИ-1980 взяли только за старые заслуги. Наблюдать за Юлией в Париже было бы как минимум любопытно. Но шанс упущен, и в олимпийском бассейне россиян теперь точно не будет. Помимо лидеров нашей сборной по плаванию, бойкот отборочным стартам объявили прыгуны в воду, а синхронистов не допустили до выступлений, сочтя даже дуэты командными соревнованиями.

Плавание
Олимпиада
Юлия Ефимова
1
3
Читайте также
Защитник сборной Швейцарии Аканджи умножает быстрее калькулятора
Мирослав Ромащенко оценил физическую форму Роналду на Евро-2024
Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Фестиваль в честь праздника Святой Троицы прошел в Краснодарском крае
Суд признал невиновным американца после 20 лет ожидания смертной казни
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев — о Ефимовой: «Юлия молодец. Многим нашим «бесхребетным» пловцам нужно брать с нее пример»
«Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории». Карякин — о чистоте Сены и российских флагах на Евро-2024
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже
Чешский форвард Сафин: «Россия составила бы конкуренцию на чемпионате мира»
Ткачев: «Игры БРИКС показали, что Россия не находится в изоляции»
Станислав Поздняков выступил на открытии Всероссийского олимпийского дня
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Карякин — о Париже: «В первые разы нравилось, потом становилось все хуже»
Губерниев — о Ефимовой: «Юлия молодец. Многим нашим «бесхребетным» пловцам нужно брать с нее пример»
«Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории». Карякин — о чистоте Сены и российских флагах на Евро-2024
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже
Сборная США привезет кондиционеры для своих атлетов на Олимпиаду в Париже
Медведев — об Олимпиаде: «Многие хотят завоевать медали, и я в том числе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ефимова ловит последний олимпийский шанс на Багамах. Что ей нужно, чтобы попасть на Игры?

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости