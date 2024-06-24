Ливень закрыл путь Ефимовой на Олимпиаду. Российской звезды не будет в Париже

Знаменитая пловчиха не сумела выполнить олимпийские нормативы на чемпионате Багамских островов.

Смелая попытка самой известной пловчихи из России Юлии Ефимовой пробиться на Олимпиаду в Париж не увенчалась успехом. 32 летняя спортсменка выиграла квалификационный старт на Багамах на дистанции 100 метров брассом. Но ее результата 1.07,98 оказалось недостаточно даже для выполнения норматива Б (1.07,12), чтобы претендовать на уайлд-кард на Игры-2024. По предыдущим результатам Юлии в текущем сезоне изначально было понятно, что показать необходимые для отбора секунды ей будет непросто. Но на Багамах участникам соревнований в открытом бассейне еще сильно не повезло с погодой — нормальному проведению стартов мешал сильный дождь.

Рекорды не помогли

Ефимова, специализирующаяся на плавании брассом, возобновила карьеру в конце прошлого году после серьезного перерыва, вызванного отказом от тренировок в США и возвращением в Россию. Было понятно, что главной мотивацией для возвращения в бассейн для Юлии являются Игры в Париже, ведь в ее впечатляющей коллекции наград нет олимпийского золота. Однако в этом проекте не заладилось с самого начала. Опытная спортсменка никак не могла набрать прежнюю форму, проигрывая на национальном уровне Евгении Чикуновой и Татьяне Белоногофф. И надежды на то, что прежние результаты скоро вернутся, увы, не оправдались.

Кроме того, выяснилось, что наша сборная категорически против выступления в нейтральном статусе на условиях Международной федерации водных видов спорта. World Aquatics действительно придумала для представителей России и Белоруссии крайне жесткие принципы политического нейтралитета, намного серьезнее, чем в других видах спорта. И Ефимова оказалась единственной россиянкой, которая на них согласилась. А без организационной поддержки национальной федерации разрешение на выступление за рубежом удалось получить только к 14 июня, притом что квалификационный результат было необходимо показать за пределами России до 23 июня.

Шестикратная чемпионка мира заявилась на турнир в Италии, но получила там отказ по визовым причинам. В итоге последним шансом оказался чемпионат Багамских остров — далеко и рискованно с точки зрения акклиматизации. Кроме того, было сложно прогнозировать уровень соперничества, что также важно для высоких результатов. Однако выбора у Ефимовой не оставалось. И от последней отчаянной попытки попасть в Париж она не отказалась. В итоге Юлия выиграла на другом краю света все старты, в которых участвовала (в том числе на неолимпийской дистанции 50 м), установила несколько местных рекордов. Но своей цели так и не добилась — на стометровке ей не хватило 0,86 секунды.

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Значит, не судьба

«Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала и на последнем гребке, мне кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала все, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь», — цитирует пловчиху matchtv.ru.

Ранее Ефимова не сумела вписаться на Багамах в квалификационный норматив на дистанции 200 м брассом. Он составляет 2 минуты 24,63 секунды, но Юлия после долгого перелета не добрала до необходимого результата целых пять секунд. «Отвратительно проплыла, за 2.29. Не знаю, на что я рассчитывала после 25 часов в дороге. Во вторник ночью решилось, что все-таки лечу на Багамы — меня туда приглашали, а другой возможности отобраться на Олимпиаду не осталось. Всю среду я летела и в четверг сразу вышла на 200 метров. Представляете мое состояние?» — объясняла спортсменка неудачу в интервью matchtv.ru.

Важный нюанс: по условиям нейтрального статуса Ефимовой на месте нельзя общаться со СМИ. Поэтому об эмоциях пловчихи и условиях ее выступления на карибском острове мы может судить только по одному источнику. Через журналиста Павла Лысенкова Юлия поведала болельщикам, что еще в пятницу соревнованиям в открытом бассейне мешали сильный дождь и ветер. Некоторые старты переносили из-за угрозы молнии. После финала неудачной для россиянки стометровки ветром сорвало палатки организаторов, и оставшиеся заплывы вообще отменили.

Как бы то ни было, специалисты изначально скептически относились к попыткам Юлии пробиться в Париж. Она постоянно надеялась, что «расплывется». Но резко прибавить в результатах Ефимовой могло помочь только чудо. При этом национальная федерация звездной спортсменке не помогала, хотя и не препятствовала. «На сегодняшний день, кроме Ефимовой, в плавании нет ни одного человека, кто получил нейтральный статус. Сможет ли она поехать на Олимпиаду, зависит от нее. Я отношусь так, что каждый принимает решение самостоятельно, в соответствии со своим взглядом на жизнь, обстоятельствами. Это ее решение, и никто ее не осуждает и не толкает», — рассказал «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Шансы на медали на ОИ-2024 при таких раскладах у Ефимовой оставались очень призрачными. Хотя в спорте бывает всякое — тот же Сальников одержал великую победу в Сеуле-1988 уже на закате карьеры, после того как от него отказался собственный тренер, а в сборную чемпиона ОИ-1980 взяли только за старые заслуги. Наблюдать за Юлией в Париже было бы как минимум любопытно. Но шанс упущен, и в олимпийском бассейне россиян теперь точно не будет. Помимо лидеров нашей сборной по плаванию, бойкот отборочным стартам объявили прыгуны в воду, а синхронистов не допустили до выступлений, сочтя даже дуэты командными соревнованиями.