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«Боялась, что признают иноагентом». Ефимова — про Олимпиаду, российское плавание, семью и детей

Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Егор Сергеев
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Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
Главное из интервью призера Олимпиады.

Трехкратный призер Олимпиады, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова пришла на интервью на Youtube-канал Виктора Кравченко. Там она порассуждала о многом — Олимпиаде, себе и российском спорте. Собрали самое главное.

Про внимание: «Как выложу фото в купальнике — начинается»

Ефимова недовольна тем, что про нее пишут СМИ и как они ее освещают: «Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира — статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике — и все, начинается. И еще такие большие заголовки. Я стою на пляже в штанах, в толстовке, у меня Джаспер (собака) под ногами копает яму из песка. И написано: «Ефимова раздвинула ноги на пляже и показала свою мохнатку». Ну как можно додуматься до этого, ребята? И потом открываешь новость, а идет видео, где Джаспер копает яму на пляже», — рассказал Юлия.

Фото соцсети

Про семью: «Легче быть одной, чем не со «своим» человеком»

Также Юлия поделилась своим мнением по поводу семьи. 32-летнюю спортсменку не заботит отсутствие мужа: «У меня были проблемы с самооценкой, с вниманием не было. Мне было непонятно, почему ко мне столько внимания. Серьезных отношений сейчас нет. Мне легче быть одной, чем с неправильным человеком, не со «своим». Когда ты много путешествуешь и в спорте — у тебя и времени нет особо на личную жизнь», — призналась пловчиха.

К появлению ребенка спортсменка также пока равнодушна — не хочет никуда спешить: «Общество давит постоянно. «Что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже, блин, родишь детей?» Это самый главный вопрос. Большинство говорит — у тебя слишком высокие запросы, стандарты. Ты должна понизить планку и просто с первым попавшимся рожать детей. Вот у меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу, потому что ты должен все свое время тратить. И к детям ты должен... Большинство из нас росло ненужными особо. Потом вырастаешь, и у тебя какие-то проблемы, комплексы. Я понимаю, что вроде как надо, и вроде как часики тикают. Но не хочу разводиться, потом сидеть одна с ребенком. Хочу полноценную семью. Но на самом деле это все фигня. Я просто не встретила своего человека», — объяснила Юлия.

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Про российское плавание: «За победу дают сертификат на покупку купальника»

Тему отечественного спорта, само собой, не обошли стороной. Ефимова рассказала, что ситуация печальная — как минимум с финансовой точки зрения. «Сколько я получала? 125-150 тысяч министерство спорта выплачивало. Это самая большая сумма. Ты едешь на соревнования, если выигрываешь, у тебя зарплата большая. Если не выиграл, естественно, ниже», — отметила спортсменка.

По мнению Ефимовой, разбогатеть в России, занимаясь плаванием, нельзя: «На чемпионате страны нам раньше давали 3 тысячи рублей за первое место, 2 тысячи — за второе. Сейчас — сертификат на покупку купальников. Либо тебе сумочку дарят с инвентарем, очки, рюкзачок. Все, вот твои призовые за чемпионат России. Как себя мотивировать? Как мотивировать детей? В меня вкладывали мечту стать олимпийской чемпионкой. Поехать на Олимпийские игры, выиграть их. А тут какая мотивация? Выиграть купальник?» — добавила Юлия.

Фото Global Look Press

Про нейтральный статус: «Боялась, что объявят врагом народа»

Ефимова — одна из немногих спортсменок России, получившая нейтральный статус. При этом она уверена, что отечественным атлетам могут грозить проблемы: «Угрожали ли тем, кто хотел на Олимпиаду? Думаю, да. Сама точно не знаю, у меня такого не было. Но я знаю ребят, которые боятся потерять зарплату, и им реально угрожали, что если будет нейтральный статус — до свидания: «ты теперь нейтральный атлет и отвечаешь сам за себя. Мы не несем за тебя ответственности, и зарплату ты не получаешь». Все упирается в страх, в то, что ты потеряешь зарплату, место. А для многих спорт — это жизнь», — призналась девушка.

Сама Юлия тоже боялась: «Страшно ли было отбираться на Игры? Очень. Я долго думала. Все в итоге скомкано получилось, потому что мне было очень страшно. Я все делала очень втихую. Боялась? Да, конечно, боялась того, что может произойти потом. Кем меня объявят — врагом народа? Когда я начинала все это делать, был один лагерь — «все плохо»... Боялась ли, что признают иноагентом? Да», — заявила спортсменка.

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Про Олимпиаду: «У детей должна быть мечта»

Пловчиха также долго рассуждала про самую болезненную тему российского спорта последнего времени — Олимпиаду: «Уже профукали одни Игры. Сейчас все равно начинают потихоньку... Потому что понимают, деваться некуда и спорт загнется, если мы не будем выступать. Всем все равно. Думали, если нас не будет, все станут сильно переживать и без нас чуть ли соревнований не будет, но нет. Олимпиада прошла, она была красивая, быстрая.

Если мы продолжим также дальше: не поедем без этого, без того, без всего, то, мне кажется, дети просто перестанут заниматься плаванием. Для чего идти? Чтобы выиграть чемпионат России? Тебе хочется выступать на международных соревнованиях, соревноваться с лучшими атлетами мира. У детей должна быть мечта», — заявила спортсменка.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Про карьеру: «Обменяла бы все награды на золото Олимпиады»

При этом Юлия добавила грустное: «Довольна ли своей карьерой? Нет. У меня нет олимпийского золота. Естественно, меня это прям угнетает. У меня реально есть все, все награды. У меня даже есть два серебра и бронза олимпийская, а золота нет. Ну как так? Хотя есть шесть медалей мира», — призналась пловчиха.

Ефимова заявила, что обменяла бы все награды на золото Игр: «Поменяла бы? Да. Потому что это Олимпиада. Это уникальное международное событие, больше нет такой награды. Посмотрите на теннисистов. Джокович — что он не делал ради этого? У него было все, но для него олимпийское золото — это вершина. Наши хоккеисты тоже стремятся туда, все хотят бороться за награды, особенно за золото. Ты становишься олимпийским чемпионом на всю жизнь, а призер — просто призер», — добавила Юлия.

Плавание
Олимпиада
Юлия Ефимова
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