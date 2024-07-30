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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую

Россиянка Чикунова превзошла результат чемпионки Олимпиады-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Пловчихи Евгения Чикунова и Татьяна Смит
Евгения Чикунова и Татьяна Смит.
Фото Reuters, Global Look Press
Евгения в Екатеринбурге превзошла на стометровке брассом результат Татьяны Смит из ЮАР на Играх-2024.

Олимпийский плавательный турнир в Париже в самом разгаре. Успели разыграть медали Игр-2024 и на стометровке у женщин, где уверенно первенствовала Татьяна Смит (в девичестве Скунмакер) из ЮАР. Вот только ее результат оказался на две сотые хуже, чем у россиянки Евгении Чикуновой на днях на финале Кубка России в Екатеринбурге. И это, конечно, заставило задуматься: «А что если???» Как бы то ни было, Евгения за свое заочное достижение без награды, пусть и неолимпийской, не останется — по регламенту Всероссийской федерации плавания ей за превышение времени олимпийской чемпионки выплатят призовые в размере двух миллионов рублей. Получается, по миллиону за каждую сотую.

Отказ от нейтрального статуса

Соперничество Чикуновой и Смит продолжается довольно давно. Но носит оно с 2022 года заочный характер. Да, с недавних пор наши пловцы вроде как и допущены к международным стартам, но с жесткими ограничениями (нейтральный статус, не более одного от страны, отсутствие возможности участвовать в эстафетах). И к тому же нет никаких гарантий, что этот самый нейтральный статус наши пловцы получили бы вовремя. Именитая российская брассистка Юлия Ефимова хотела попробовать пройти отбор на Олимпиаду в Париже, но как раз очень поздно (только 14 июня) получила нейтральный статус и не успела выполнить квалификационный норматив.

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Таким образом, на Играх-2024 из наших соотечественников выступает только Евгений Сомов, который давно учится и живет в США. Он уже проплыл стометровку брассом, где показал в полуфинале 13-й результат и не прошел отбор в финал. Что же касается остальных российских пловцов во главе с лидерами сборной Чикуновой и Климентом Колесниковым, то они отказались даже пытаться этот самый нейтральный статус получать. В частности, 19-летняя Евгения неоднократно заявляла, что считает критерии получения допуска, выдвинутые World Aquatics для получения нейтрального статуса, неприемлемыми. При этом ее шансы на золото в Париже были весьма высоки. Особенно на 200 м брассом, где она является действующей рекордсменкой мира. А теперь, как выясняется, Чикунова вполне могла претендовать в Париже и на золотой дубль.

Три года назад на Олимпийских играх в Токио Евгения в 16-летнем возрасте стала четвертой в финальных заплывах на 100 и 200 м брассом. Но с тех пор, конечно, стала заметно сильнее. Так, в столице Японии Чикунова показала 1.05,90, а сейчас в Екатеринбурге на финале Кубка страны проплыла стометровку за 1.05,26 — это был третий результат сезона в мире. Сама она, кстати, своими секундами была не слишком довольна. «Честно говоря, думала, что я выйду из минуты и пяти секунд. Чуть-чуть грустно...» — привел ее слова сайт федерального спортивного телеканала. Чикунова тогда заявила, что, возможно, где-то зачастила. Кстати, в апреле она выиграла чемпионат России с результатом 1.05,11 и тоже была не особо довольна показанными секундами.

Пловчиха Евгения Чикунова
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press

На Играх-2024 мог быть золотой дубль?

Впрочем, как оказалось, даже результаты в Казани и в Екатеринбурге могли принести россиянке олимпийское золото, поскольку Смит проплыла в финале в Париже только за 1.05,28. Правда, в полуфинале Татьяна показала 1.05,00, но если судить по финальным результатам, то в заочном споре Чикунова южноафриканку превзошла. Так, кстати, считают и во Всероссийской федерации плавания. В ВФП заранее пообещали пловцам выплаты в два миллиона рублей, если они превзойдут на Кубке страны результаты победителей Олимпиады-2024.

Кстати, в прошлом году ВФП также награждала пловцов за топ-результаты на Кубке страны, проходившем параллельно чемпионату мира-2023 в японской Фукуоке. Тогда в случае лучшего времени, чем у победителей ЧМ, наши пловцы получали премию в миллион рублей. В итоге Чикунова получила миллион за 200 м брассом, а Климент Колесников сразу два миллиона — за 50 и 100 м на спине.

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Сейчас Климент на дополнительные призовые вряд ли может рассчитывать, зато Евгения вполне способна пополнить свой банковский счет после олимпийских 200 м брассом еще на два миллиона. Поскольку в Екатеринбурге на своей коронной дистанции, где ей принадлежит мировой рекорд (2.17,55) она показала лучший результат сезона в мире и третий в истории — 2.18,98. Смит в своей жизни плыла быстрее только один раз — в финале Олимпиады в Токио она показала 2.18,95. Евгения оценила свой екатеринбургский заплыв словами «в принципе, неплохо». В любом случае, шансы на дополнительные призовые весьма неплохие — на ЧМ-2023 Смит еще под фамилией Скунмакер завоевала золото с достаточно скромным результатом 2.20,80. Финал на 200 м брассом в Париже состоится 1 августа.

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