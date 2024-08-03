Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников. Ранее команду КНР обвиняли в массовом сокрытии допинга

Конкуренты недовольны безразличием ВАДА к инцидентам со сборной Китая по плаванию.

Леон Маршан на этой Олимпиаде — суперзвезда, сравнимая по значимости разве что с Усэйном Болтом или Майклом Фелпсом в их лучшие годы. Француза едва ли не боготворят, причем не только соотечественники — культ пловца быстрыми темпами распространяется по всей планете. Тем удивительнее читать, как китайские болельщики высказываются о четырехкратном олимпийском чемпионе в отличной от восхищения риторике. Пользователей соцсетей из Поднебесной возмутило поведение Маршана на церемонии награждения. Якобы Леону подал руку китайский тренер, но Леон его проигнорировал. Тут же все вспомнили о похожем инциденте с австралийцем Кайлом Чалмерсом. Неужели после допингового скандала сборная Китая стала нерукопожатной в олимпийском бассейне Парижа?

Маршан не стал пожимать руку китайскому тренеру

Французские журналисты пишут, что Леон Маршан для их страны теперь чуть ли не важнее, чем Дед Мороз, то есть Пер-Ноэль, как называют рождественского старика во франкоязычных странах. Маршан не просто герой этой Олимпиады. Его воспринимают теперь как живое божество, негативных сторон у которого будто бы и быть не может априори. Однако, судя по всему, с этим не согласны китайцы. Накануне Маршан выиграл свое четвертое золото Парижа-2024, опередив на 200-метровке комплексом среди прочих представителя КНР Ван Шуня. Последний по итогам заплыва завоевал бронзовую медаль. Шунь и Леон встретились во время церемонии награждения. Между спортсменами серьезных перепалок не было, но болельщики заметили неприятный инцидент с участием Маршана и тренера Ван Чжи Чжигэня. Последний якобы протянул французу руку — но тот жест вежливости проигнорировал.

Первым о случае неуважения со стороны Леона по отношению к его тренеру рассказал китайским СМИ сам Шунь. Позднее в соцсети Weibo появилось видео с эпизодом, которое, судя по всему, подтверждает слова китайского пловца. На нем видно, как Маршан с невозмутимым видом проходит мимо Чжигэня и ныряет в бассейн. Китайские зрители выразили возмущение подобным поведением звезды и расценили такие действия как проявление расизма.

«Отвержение по отношению к соперникам — это неприемлемо. Вы будто смотрите на нас свысока», — пишет один из комментаторов.

«Мы не должны оставлять это без внимания. Типичное высокомерие привилегированных белых мужчин по отношению к азиатам», — добавляет другой пользователь Weibo.

«Это было подло и отвратительно, — резюмирует третий. — Подумайте, если он позволяет себе так себя вести на публике, как он общается за закрытыми дверьми?»

Ван Шунь, Леон Маршан и Данкан Скотт. Фото Reuters

Рекордсмен мира из КНР жаловался на неуважение от австралийца и американца

Едва ли тут речь может идти о каком-то личном конфликте между Маршаном и Чжигэнем и о расизме. Скорее всего, проблема в отношении представителей других сборных к плавательной команде КНР после того, как в СМИ появилась информация о провале допинг-теста сразу у 23 китайских пловцов в 2021 году. В пробах китайских атлетов обнаружили триметазидин, однако они как ни в чем не бывало приняли участие в Играх в Токио. В дальнейшем стало известно о провале допинг-теста за 2022 год у двух китайских пловцов, заявленных для участия уже в Олимпиаде в Париже. Американская сторона высказывала на этот счет недовольство, намекая на бессилие ВАДА. Однако Всемирное антидопинговое агентство не стало идти на поводу у США и отвергло обвинения в покровительстве китайцев.

Представителей ВАДА удовлетворил ответ Китайского антидопингового агентства (CHINADA), согласно которому пловцы из Китая приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах. Дальнейшее расследование организации показало, что инцидент произошел якобы из-за испорченных продуктов питания. Но не все согласны с такими выводами, о чем не стесняются говорить в интервью — и показывают свое отношение к сборной КНР по плаванию на «Ла Дефенс Арене».

К примеру, единственный пока мировой рекордсмен плавательной программы Игр-2024 Пань Чжанлэ заявил о неуважительном отношении со стороны австралийца Кайла Чалмерса. В интервью Пань утверждал, что Чалмерс проигнорировал его, когда он решил поздороваться после эстафетного заплыва. Кроме того, Чжанлэ пожаловался на американца Джека Алекси. Со слов китайца, представитель США якобы намеренно облил водой его тренера и был таков.

Пань Чжанлэ. Фото Global Look Press

Китайские пловцы тестируются на допинг чаще всех на Олимпиаде

Странно, правда, что впоследствии Чжанлэ будто бы отказался от своих слов о Чалмерсе. Кайл поделился милым диалогом с Панем, в котором тот назвал австралийца своим кумиром, за которым он следил с детства и благодаря которому и пришел в этот вид спорта. На вопрос о допинговом кейсе китайской сборной Кайл напомнил, что Пань не был в списке тех 23 атлетов, попавшихся на триметазидине, и он уверен в «чистоте» соперника. Наоборот, он восхищается его подготовкой — ведь 46,40 на стометровке ему казались невозможными, тем более в «медленном» бассейне Парижа. Так или иначе, несмотря на допуск на Игры, китайские пловцы сталкиваются с колоссальным давлением — как прямым, так и опосредованным. К примеру, МОК говорит о рекордном числе допинг-тестов для пловцов из Поднебесной — больше 600. Своего рода тоже мировой рекорд.

«Китайские пловцы самые проверяемые здесь, с января они сдали свыше 600 тестов. Никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, трудно знать наверняка, но все необходимые тесты проводятся. Мы видим отличные выступления на Играх, чего и хотим», — сказал журналистам на пресс-брифинге директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс.

На результатах, к слову, интерес со стороны допинг-офицеров не сильно сказывается. У китайской сборной уже восемь медалей — больше только у таких титанов плавательного цеха, как Австралия или США. Не хватает только золота — после успеха Чжанлэ на стометровке вольным стилем на первое место представители КНР больше не поднимались. Однако сумели взять две серебряные и пять бронзовых медалей и рассчитывают пополнить медальный запас по результатам эстафет. Хочется верить, что пробы будут чистыми, иначе в Брисбене в 2032-м придется проводить новый «день справедливости» с очередным переделом медалей задним числом.