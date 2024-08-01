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Сегодня, 01:00

Кирпичникова сменила гражданство и стала полицейской во Франции. Теперь она с серебром Олимпиады

Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Анастасия Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press
Анастасия оформила третью медаль большой России на Олимпиаде.

Олимпиада-2024. Плавание
Женщины. 1500 метров вольным стилем
1. Кэти Ледеки (США) — 15.30,02
2. Анастасия Кирпичникова (Франция) — отставание 10,33
3. Изабель Гозе (Германия) — 11,14

Переезд пловчихи Кирпичниковой во Францию — пример индивидуального выхода из ситуации с отстранением России на международной арене, поэтому эту награду можно засчитать и нашей школе. Конечно, Анастасия давно живет во Франции, тренируется там и молодой человек у нее местный, поэтому этот переход — не искусственный, спортсменка не лукавила, когда говорила: «Это мой второй дом». Но последуй санкции, Кирпичникова вполне могла бы сейчас брать медаль в Париже под флагом с синим, белым и красным цветами, но в другой последовательности.

И Франция тоже приняла Анастасию. Возможно, поэтому она взяла неожиданное серебро на 1500 метрах вольным стилем, проиграв только великой американке Ледеки.

Анастасия Кирпичникова. Россиянка Кирпичникова с медалью Парижа! Только выступала под флагом Франции

Любовь страны

Огромный стадион на 30 тысяч человек орал «Вперед, Настя!», и даже вне арены вокруг люди смотрели толпами ее плавание — в барах и даже у... полицейских машин. Причем этот представитель власти на фоне заката смотрел заплыв своей коллеги.

Кирпичникова, перейдя в сборную Франции, стала представлять полицию. Это подписавшим контракт в России нельзя выступать на Играх — а тут можно. Новость об этом появилась на сайте Национальной полиции через минут 20 после заплыва. Справедливости ради — уже в подзаголовке упомянуто, что Анастасия из России.

— Как и все 66 членов Национальной полицейской команды, эти спортсмены пользуются преимуществами соглашения, заключенного с Национальным агентством спорта. Спортсмены и спортсменки заключают трудовой договор, это нетипичный вариант сотрудничества, которое позиционирует отношения между Национальной полицией и атлетами в духе уважения, взаимности и доверия. В обмен на финансовую поддержку, обучение и перспективы дальнейшей спортивной карьеры члены Национальной полицейской команды имеют право представлять учреждение на спортивной арене. Они являются послами Национальной полиции для французов и послами спорта для полицейских и женщин-полицейских, — говорится на сайте.

Анастасия Кирпичникова.
Фото Reuters

У большой России — три медали

— В начале соревнований я не верила, что это возможно. Сейчас я показала 15.40, это время, о котором я и мечтать не могла, когда начинала с Филиппом (Люка, тренером. — Прим. «СЭ»). У меня нет слов. Серебряная медаль... думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу, — сказала на чистом французском своим (теперь своим) журналистам Кирпичникова.

Ледеки проиграть вообще не зазорно — она уже восьмикратная олимпийская чемпионка, и выше по золоту только пять человек — Фелпс (23), Латынина, Нурми, Спиц и Льюис (по 9). О чем-то да говорит. Кирпичниковой она привезла 10 секунд. А вот сама Анастасия выгрызла серебро с разницей в сотые и немки Изабель Гозе. И это на полутора километрах, когда бассейн проплывают 30 раз!

Сомон Махмадбеков. «Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию

Для российских спортсменов, которые когда-либо представляли РФ или родились на ее территории, это третья медаль. До этого по бронзе взяли дзюдоисты из Москвы и Иркутска Адиль Османов (Молдавия) и Сомон Махмадбеков (Таджикистан). Последний посвятил ее двоюродному брату, который выступает за нашу страну и в Париж не приехал.

В России сейчас, очевидно, начнется спор о том, можно ли Анастасию поддерживать или нет, радоваться или не нужно. Есть простое мнение — каждый решает сам, а Анастасия, судя по всему, от этого уже далека.

Плавание
Олимпиада
Анастасия Кирпичникова
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