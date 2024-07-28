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Париж-2024

28 июля, 23:45

Кумир Франции Маршан вновь обошел Фелпса и забрал у него последний рекорд! Начало олимпийского похода нового короля плавания

Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Леон Маршанд.
Фото Reuters
Первое, но точно не последнее золото для Леона.

Олимпийские игры-2024. Париж, Франция
Плавание. Мужчины
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция) — 4.02,95 — олимпийский рекорд
2. Томоюки Матцусита (Япония) — 4.08,62
3. Карсон Фостер (США) — 4.08,66

Второй день соревнований в бассейне «Ла Дефанс» довел и без того наэлектризованную публику до экстаза. Главная надежда французов на Играх-2024 в водных видах Леон Маршан не подвел и показал, что не зря ему выписывали столько авансов.

Маршан выиграл золото в одной из самых трудных дисциплин — 400 метров комплексным плаванием. Причем боролся Леон не с соперниками на соседних дорожках, а с собственным мировым рекордом и олимпийским — еще времен Майкла Фелпса. Последние достижения американца пали, что дальше?

Маршан все-таки переписал последний действовавший рекорд Фелпса

Маршан приехал на Олимпиаду в статусе любимца публики, не имея на руках ни одной олимпийской награды. Свою гениальность француз смог доказать планете еще в 2022-м, забрав практически все золото чемпионата мира в Будапеште в видах, куда только успел заявиться, а затем и подтвердив свой элитный статус через год в Фукуоке. Попутно переписав мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом.

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Это был последний действующий рекорд Фелпса, после чего остался только олимпийский — все на той же четырехсотке. Именно эта дистанция стояла в расписании Леона первой. О том, что Маршан готовится окончательно закончить эпоху Майкла, не говорил разве что ленивый, поэтому был риск, что парень банально перегорит.

Судя по заметкам очевидцев, атмосфера на арене «Ла Дефанс» сравнима с концертом рок-группы: большая часть из 15 тысяч зрителей пришли на стадион именно ради Леона и его нового рекорда. К чести 22-летнего спортсмена, он не подвел. Говорить о его соперниках в таком контексте нет никакого смысла. Следить стоило только за секундомером. 4:02.50 — результат самого Маршана образца Фукуоки-2023 и 4:03.84 — лучшее время Фелпса на этой дистанции. Которое до сегодняшнего дня было лучшим временем в истории Олимпиад.

Виртуального Фелпса молодой француз даже не заметил. Он стремился зацепиться за новый мировой рекорд. Что может быть более красивым, чем оформить его на домашних Играх? Однако к последнему бассейну Леон все-таки устал и на последних метрах сдался. Но программа-минимум выполнена — еще одно достижение великого американца в прошлом.

Фото Reuters

Леон приехал в Париж, чтобы стать новой суперзвездой мирового плавания

Мировой рекорд Маршана в 2023-м комментировал в прямом эфире сам Фелпс. Сейчас Майкл на трибунах в Париже и наверняка видел заплыв Леона, впрочем, в объективы телекамер он не попал. Но вряд ли Фелпс как-то в обиде на француза. Наоборот, он всегда высказывался о Маршане исключительно в доброжелательной манере.

К тому же ведет Леона бывший тренер американской легенды — Боб Боумэн. Именно переезд в США и начало работы с Боумэном навсегда изменили жизнь Леона. Ведь до этого Маршан, хоть и был объективно лучшим у себя дома, на мировой арене не выделялся. По юниорам у него всего три медали крупных турниров — две бронзы с чемпионата Европы и одна с чемпионата мира. По взрослым до 2022 года все еще хуже. Лучшим достижением в карьере был финал 400 метров комплексом на ОИ-2020.

Ариарне Титмус (слева) празднует победу, Кэти Ледеки&nbsp;&mdash; только третья. Австралия в очередной раз огорчила США в плавании. Эпоха Ледеки и доминирование американцев в прошлом?

Два года назад Леон поступил в Университет Аризоны и буквально на глазах превратился в нового Фелпса. Уже в июне на ЧМ-2022 он включил режим тотальной доминации, не оставляя никому и шанса на 200 и 400 метров комплексом. Год спустя забрал еще и баттерфляй и прицелился к брассу. Так что планы и на Париж-2024 у Маршана серьезные.

Из конкурентов — венгр Криштоф Милак, которому, по признанию тренеров, безумно мешает лень. В хороший для себя день он способен на любые чудеса, только вот предсказать, когда звезды сойдутся так, чтобы Криштоф показал лучшую версию себя, не сможет никто, включая самого Милака. А вот Леон за последние два года приучил нас, что надежды болельщиков не подводит. Плаванию очень не хватает новой суперзвезды. Почему бы вакантную должность не занять Маршану?

Плавание
Олимпиада
Майкл Фелпс
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