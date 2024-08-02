Чикунову представили «победительницей олимпийских чемпионок Парижа-2024» на официальном турнире. Хотя она не участвовала в Играх
Что случилось
На этой неделе на Кубке России в Екатеринбурге наша спортсменка Евгения Чикунова показала лучшее время, чем сразу две обладательницы золотых медалей Олимпийских игр в Париже. В заплыве на 100 метров брассом чемпионка Татьяна Смит (ЮАР) показала время 1.05,28, а Чикунова преодолела ту же дистанцию за 1.05,26. В заплыве на 200 метров брассом в Париже победила американка Кейт Дугласс со временем 2.19,24, а Евгения днем ранее показала 2.18,98.
В пятницу, 2 августа, Чикунова выступала уже на «Кубке Балтийского моря», проходившем в Калининграде. На нем она представляла Санкт-Петербург. Перед финальным заплывом на 100 метров брассом диктор в бассейне объявила Евгению как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр в Париже, хотя она в них не участвовала.
Как сообщил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, теперь Чикунову будут так представлять регулярно:
— На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже.
Кто она такая
19-летняя Чикунова — российская пловчиха, победительница чемпионата Европы-2021 на короткой воде, многократная чемпионка России, обладательница мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом (2.17,55).
Почему Евгения не на Олимпиаде
Чикунова выполнила все нормативы для участия в олимпийских соревнованиях на дистанциях в 100 и 200 метров брассом, однако вместе со всей нашей сборной приняла решение не участвовать в Играх в нейтральном статусе:
— Я сделала этот шаг, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов.
Несмотря на пропуск Игр, Чикунова заработала 4 миллиона рублей за свои успешные результаты. Перед стартом Олимпиады Всероссийская федерация плавания пообещала нашим атлетам премию в размере 2 миллионов рублей, если их результаты на Кубке России превзойдут время олимпийских чемпионов.