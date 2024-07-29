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Пловчиха из Литвы вышла на Олимпиаде под нейтральным флагом. Жуткая ошибка организаторов

Литовская пловчиха Мейлутите вышла на заплыв на Олимпиаде под нейтральным флагом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Пловчиха Рута Мейлутите
Рута Мейлутите вышла на заплыв на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Фото скриншот из трансляции, Getty Images
Ранее Мейлутите обвиняла Ефимову в запрещенке, но сама отбыла наказание за допинг.

Вечером 28 июля состоялся полуфинал по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди женщин. Олимпийская чемпионка 2012 года литовка Рута Мейлутите не попала в число восьми лучших, отобравшихся в финальный раунд. На Играх Лондоне эта спортсменка забрала золотые медали именно в этой дисциплине.

Провал после скандала

При выходе Мейлутите на полуфинальный заплыв организаторы перепутали ее флаг — вместо литовского появление Руты в бассейне сопровождал нейтральный AIN, под которым в Париже выступают атлеты из России и Белоруссии. Возможно, организаторы просто забыли сменить знамя — первой в полуфинале по той же дорожке плыла белоруска Алина Змушка, выступающая в Париже в нейтральном статусе. Также организаторы перепутали флаг аргентинской пловчихи Макарены Себаллос — при ее представлении появился китайский государственный символ (видимо, оставшийся от китаянки Тан).

Правда, в Литве политически опасную ошибку организаторов в прямом эфире не увидели. Трансляция полуфинального заплыва с национальной героиней была прервана по техническим причинам — якобы из-за плохих погодных условий.

Мейлутите завершила полуфинал лишь с 11-м временем — в решающий заплыв отправляются восемь лучших. Отставание от лидера составило 1,89 секунды, от восьмого места — 0,66. Себаллос тоже не пробилась в финал, заняв предпоследнюю, 15-ю строчку. Повлияла ли ошибка организаторов на такие провальные результаты — сказать сложно.

Мейлутите завоевала олимпийское золото в 2012-м в возрасте 15 лет, став самой молодой чемпионкой в плавании за предыдущие 16 лет, а также первой литовской пловчихой с медалью Игр. Помимо этого, Рута пять раз выигрывала золото чемпионатов мира и трижды — чемпионатов Европы. В 2024 году она стала лучшей на мировом первенстве на дистанции 50 метров брассом.

Пловчиха Рута Мейлутите
Фото Reuters

Допингистка и хейтерша Ефимовой

Литовка известна конфликтом с Юлией Ефимовой, которую в 2016-м временно отстранили за употребление допинга. После допуска россиянки на Олимпиаду-2016 Рута иронично обратилась в адрес Международной федерации плавания.

«Раньше я уважала ее, считала одной из самых сильных соперниц, — отреагировала литовка. —Теперь я не расцениваю ее как честную спортсменку. Она приняла допинг случайно? Ефимова в спорте уже не один год и прекрасно знает, насколько нужно быть осторожной с разными веществами. Я думаю, что ей дали очень мягкое наказание. Люди, которые применяли допинг, должны наказываться более сурово. Поздравляю, FINA. Вы потеряли доверие тысяч чистых пловцов и болельщиков».

Юлия Ефимова. Ливень закрыл путь Ефимовой на Олимпиаду. Российской звезды не будет в Париже

Правда, спустя несколько лет сама Мейлутите оказалась дисквалифицирована за нарушение правил допинг-контроля. Весной 2019-го вскрылось, что она пропустила три тестирования, спортсменка признала вину. По ее версии, она забывала вовремя сообщать о смене местоположения. В итоге — два года дисквалификации.

Изначально Мейлутите заявила о завершении карьеры, но по окончании дисквалификации все же вернулась в спорт и продолжает выступать на высоком уровне. Однако на Олимпиаде-2024 она пока не радует своих болельщиков.

Рута Мейлутите
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