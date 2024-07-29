Пловчиха из Литвы вышла на Олимпиаде под нейтральным флагом. Жуткая ошибка организаторов
Вечером 28 июля состоялся полуфинал по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди женщин. Олимпийская чемпионка 2012 года литовка Рута Мейлутите не попала в число восьми лучших, отобравшихся в финальный раунд. На Играх Лондоне эта спортсменка забрала золотые медали именно в этой дисциплине.
Провал после скандала
При выходе Мейлутите на полуфинальный заплыв организаторы перепутали ее флаг — вместо литовского появление Руты в бассейне сопровождал нейтральный AIN, под которым в Париже выступают атлеты из России и Белоруссии. Возможно, организаторы просто забыли сменить знамя — первой в полуфинале по той же дорожке плыла белоруска Алина Змушка, выступающая в Париже в нейтральном статусе. Также организаторы перепутали флаг аргентинской пловчихи Макарены Себаллос — при ее представлении появился китайский государственный символ (видимо, оставшийся от китаянки Тан).
Правда, в Литве политически опасную ошибку организаторов в прямом эфире не увидели. Трансляция полуфинального заплыва с национальной героиней была прервана по техническим причинам — якобы из-за плохих погодных условий.
Мейлутите завершила полуфинал лишь с 11-м временем — в решающий заплыв отправляются восемь лучших. Отставание от лидера составило 1,89 секунды, от восьмого места — 0,66. Себаллос тоже не пробилась в финал, заняв предпоследнюю, 15-ю строчку. Повлияла ли ошибка организаторов на такие провальные результаты — сказать сложно.
Мейлутите завоевала олимпийское золото в 2012-м в возрасте 15 лет, став самой молодой чемпионкой в плавании за предыдущие 16 лет, а также первой литовской пловчихой с медалью Игр. Помимо этого, Рута пять раз выигрывала золото чемпионатов мира и трижды — чемпионатов Европы. В 2024 году она стала лучшей на мировом первенстве на дистанции 50 метров брассом.
Допингистка и хейтерша Ефимовой
Литовка известна конфликтом с Юлией Ефимовой, которую в 2016-м временно отстранили за употребление допинга. После допуска россиянки на Олимпиаду-2016 Рута иронично обратилась в адрес Международной федерации плавания.
«Раньше я уважала ее, считала одной из самых сильных соперниц, — отреагировала литовка. —Теперь я не расцениваю ее как честную спортсменку. Она приняла допинг случайно? Ефимова в спорте уже не один год и прекрасно знает, насколько нужно быть осторожной с разными веществами. Я думаю, что ей дали очень мягкое наказание. Люди, которые применяли допинг, должны наказываться более сурово. Поздравляю, FINA. Вы потеряли доверие тысяч чистых пловцов и болельщиков».
Правда, спустя несколько лет сама Мейлутите оказалась дисквалифицирована за нарушение правил допинг-контроля. Весной 2019-го вскрылось, что она пропустила три тестирования, спортсменка признала вину. По ее версии, она забывала вовремя сообщать о смене местоположения. В итоге — два года дисквалификации.
Изначально Мейлутите заявила о завершении карьеры, но по окончании дисквалификации все же вернулась в спорт и продолжает выступать на высоком уровне. Однако на Олимпиаде-2024 она пока не радует своих болельщиков.