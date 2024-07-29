Чикунова вновь плывет по лучшему результату мира. Как же грустно, что она в Екатеринбурге, а не в Париже

Евгении очень не хватает на Олимпиаде.

Плавание. Кубок России. Финал

200 метров брассом, женщины

1. Евгения Чикунова — 2.18,98.

2. Виктория Таранникова — 2.28,46.

3. Анастасия Шиленкова — 2.28,97.

Пока в Париже идет летняя Олимпиада, лучшие российские пловцы соревнуются не в столице Франции, а на Урале — в финале Кубка России в Екатеринбурге. Несмотря на то что World Aquatics и МОК допускали представителей водных видов из России в нейтральном статусе, согласились принять условия допуска только двое, а доехал до Парижа один лишь Евгений Сомов. Нет во Франции ни Климента Колесникова, ни Евгения Рылова, ни Андрея Минакова. Но больше всего обидно за Евгению Чикунову. Наша элитная брассистка прямо сейчас в отличной форме, и можно только с грустью прикидывать, как она выступила бы в олимпийском бассейне.

Чикунова проплыла по третьему времени в истории

Российский женский брасс сегодня — это не только Юлия Ефимова. У нас много сильных девушек, а главной звездой последних лет остается Евгения Чикунова. В силу обстоятельств у Чикуновой не сложилось с большими титулами. Однако прямо сейчас она, вероятно, сильнейшая брассистка мира. В апреле 2023-го Чикунова установила мировой рекорд на любимой дистанции 200 метров. Она проплыла тогда в Казани за фантастические для женского спорта 2.17,55. К этим цифрам не смог затем никто даже хотя бы приблизиться. Однако в Екатеринбурге на Кубке России Чикунова все равно приятно удивила. Она победила с лучшим результатом сезона в мире. Спортсменка показала время 2.18,98. Это в принципе третий результат в истории мирового плавания на этой дистанции — быстрее плыли только она сама и Татьяна Скунмакер из ЮАР.

При этом собой Евгения еще и осталась недовольна. «В принципе, неплохо. Конечно, хотелось бы проплыть с более маленькими сотыми, но ладно. Для меня достаточно, что я сделала все, что от меня зависело. Единственное, потянулась на первом повороте, почувствовала себя плохо. По технике вроде нормально», — цитирует спортсменку портал matchtv.ru.

Конечно, мы пока еще не знаем, как выступят лидеры из других сборных на Олимпиаде в Париже — те же Скунмакер и американка Лилли Кинг, судя по всему, приехали в Париж в шикарных кондициях. Однако вполне можно предположить, что таких секунд Евгении хватило бы как минимум для пьедестала. А не исключено, что и для большего. Однако вместо Олимпийской деревни Чикунова вынуждена довольствоваться деревней универсиады в Екатеринбурге, к которой, как оказалось, у спортсменов претензий не меньше, чем в заявлениях иностранных коллег об условиях проживания на ОИ-2024.

Иван Гирев. Фото Соцсети

Подававший заявку на нейтральный статус Гирев затем отказался от этой идеи

В отличие от представителей командных видов спорта или легкой атлетики, у пловцов был шанс отобраться на Игры в Париж. World Aquatics еще в 2023-м разработала систему допуска спортсменов из России и Белоруссии на старты под своей эгидой в нейтральном статусе. Пусть и с оговорками (отсутствие связей с силовыми структурами), однако сама по себе возможность была. Только воспользоваться ей решились всего трое. Первым вызвался получить нейтральный статус Иван Гирев. Однако затем он добровольно отказался от международных стартов. Как объяснял его тренер Андрей Шишкин, пловец выбрал путь оставаться с командой и страной. «Его пригласили одного, без страны. Конечно, это не устраивает нормального спортсмена», — говорил Шишкин в интервью телеканалу «360».

Другие наши пловцы могли хотя бы попытаться подать заявку на нейтральный статус и уже потом решать — ехать в усеченном составе или нет. Как, например, поступили в российском дзюдо и борьбе. В обоих видах сначала предприняли все шаги, чтобы поехать во Францию боеспособным коллективом, и только когда поняли, что лидеров не пропускают, заявили о коллективном отказе. В плавании изначально избрали стратегию игнорирования опции выступления в нейтральном статусе. Но при этом не стали чинить препятствий для Юлии Ефимовой, которая решила пойти против генеральной линии Всероссийской федерации плавания и полетела отобраться в Париж на Багамы. Не смогла, не успела, не получилось — но она попробовала, после чего, так же как и Чикунова, поехала в Екатеринбург на КР.

Алина Змушко. Фото Reuters

Белоруска Змушко будет бороться за медаль на дистанции Чикуновой

Евгения и остальные остались дома, следуя советам президента ВФП Владимира Сальникова и главного тренера сборной Сергея Чепика. Причем Чикунова и компания не поехали даже на Игры БРИКС. Сальников главным стартом сезона видел Игры дружбы, поэтому в Татарстан отправилась юниорская сборная. Но Игры дружбы переносят. Так что единственным стартом на большой воде для российских пловцов остался финал Кубка в Екатеринбурге. Надо ли говорить, что многие ребята разочарованы. Не постеснялся высказать свое мнение, к примеру, Андрей Минаков.

«Даже не знаю, какое слово грамотнее подобрать. Все-таки Игры дружбы — то, ради чего мы жили в этом году. То, ради чего очень большое количество спортсменов отказывалось получать нейтральный статус и ехать на Олимпиаду. Отмена турнира — это очень большой удар», — сказал он журналистам.

По мнению Минакова, сбитый календарь стал и причиной для не самых выдающихся результатов, ведь у остальной сборной, кроме Чикуновой, секунды явно далеки от оптимальных. Кто знает, может, в иных обстоятельствах и Евгения проплыла бы лучше. Так или иначе, пловцы остались без главного старта года. В то время как Евгений Сомов, человек, о котором в России уже все забыли, поехал в Париж как спортсмен AIN. Сделали так же и пловцы из Белоруссии. Алина Змушко в понедельник будет бороться за медаль на брассовой 100-метровке.

Чикуновой же остается только следить за Играми во Франции по телевидению. У одной из лучших пловчих в истории нашей страны до сих пор нет титулов весомее золота чемпионата Европы. Это безумно несправедливо.