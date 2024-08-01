Интервью единственного нашего олимпийца в бассейне.

Российский пловец Евгений Сомов, живущий в США, завершил свои выступления на Олимпиаде — утром он стартовал на непрофильной для себя дистанции 50 метров вольным стилем и не смог пробиться в полуфинал с временем 23,43, уступив в своем заплыве представителям Фиджи, Мальты и Нигерии.

После заплыва Евгений вышел к российским журналистам и тепло с ними пообщался.

Оно того стоило

— Олимпиада подходит к концу, какое ты слово выбрал бы, чтобы описать ее? Можешь назвать эту историю авантюрой? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Да, можно так сказать. Много раз говорил, что я два года не плавал, и решил вернуться в начале января. Тогда не было ни стартов, ни норматива, не было тестов. Можно сказать, что это была авантюра. На самом деле, постепенно в сезоне я начал плыть все быстрее и быстрее, поэтому было понимание, что да — Олимпиада случится. Сейчас я бы сказал, что это просто опыт.

— На следующую Олимпиаду есть какие-то планы?

— Да, там уже нормально подготовлюсь. Сейчас я решил плавать за полгода. Было очень много моментов, которые не давали фокусироваться на спорте: получение статуса, допинг-тесты. Это морально давило: я тесты только за три недели до Олимпиады сдал. Постоянно были мысли, поеду или не поеду. Сейчас будем составлять четырехлетний план, работать и отбираться. 58,7, которые я проплыл, — это далеко не предел. Я уверен, что спокойно могу плыть 57. Я уверен, что могу быть в тройке, могу быть победителем.

— Оказалось, что бассейн менее глубокий, чем обычно.

— Да, норматив — 3 метра. Здесь он 2,15, плюс еще камера, много оборудования. Воды гораздо меньше. Я думаю, из-за этого медленнее было, но все соревнуются в одном бассейне.

— Ты помнишь, как в России называются маленькие бассейны для детей?

— Буква первая какая?

— Ладно, лягушатник. Очень символично в Париже, нет?

— Да, наверное. (Смеется.) Все равно непонятно, как они это допустили, это же все равно не бассейн. Не знаю, почему так получилось.

— Оно того стоило?

— Да, конечно. Все равно Олимпиада — это большой праздник. Даже если не удалось показать тот результат, который я хотел. Она проходит раз в четыре года, многие мечтают сюда отобраться.

Евгений Сомов (справа). Фото Фото из соцсетей Евгения Сомова

Меня познакомили с Бахом, предложили сфотографироваться

— Чем занимался эти дни?

— Было очень жарко. Просто лежал. Тяжело очень в плане жары. В большинстве домов в Олимпийской деревне нет кондиционеров. Есть, но они привозные. И то их нам выбивал начальник команды. Так что по отношению к другим мы еще неплохо живем.

— Начальник команды — это кто? Команды же вроде формально типа нет.

— Типа нет, а она-то есть. 15 человек, с ними кто-то должен общаться, объяснять, как это все работает. У нас есть женщина, которая за это отвечает.

— Она француженка?

— Русская.

— Вчера были соревнования по триатлону, спортсмены в Сене плавали. Ты бы сам рискнул, если бы был триатлонистом?

— Если бы я приехал сюда на триатлон или открытую воду и сказали плыть, я бы поплыл. А так я со всеми французами общаюсь, они говорят, что Сена грязная, я бы ни за что туда не прыгнул. Не знаю, я рад, что плаваю в бассейне.

— В России обсуждали твою фотографию с Бахом за мир. Можешь ответить критикам? Потому что в комментариях всякое пишут.

— Я читал, нормально. Веселюсь, когда читаю эти комментарии. (Улыбается.)

— Как это было, Бах подошел к тебе и предложил сфотографироваться?

— Меня познакомили с президентом МОК и директором МОК, попросили сделать фотку. Я сделал. Не вижу в этом ничего такого, я ничего такого не сказал. Если кто-то считает, что мира не должно быть, ну, не знаю... (Приставляет палец к виску.) У каждого свое мнение, я в этой фотке ничего не увидел. Почему бы не сфотографироваться?

Я с кем здесь ни общался, все рады. И все на самом деле ждали, что наши приедут. Кто-то давал интервью, что мы приедем сюда, нас будут освистывать, когда будем выходить. Не знаю, у меня ни разу такого не было. Я всем говорю, откуда я, все такие: о, супер, отлично, спасибо, что приехал! Люди из МОК подходят и благодарят, что я реально просто приехал сюда. У меня с этим никаких проблем нет, я такой же человек, как и все. Не то что там кто-то сидел и думал, что не надо нас допускать, и в деревне не жить, и то и се. Это все решается немного на другом уровне. У меня к этому претензий нет.

Евгений Сомов. Фото Фото из соцсетей Евгения Сомова

Я скучаю по России, но все зависит от варианта, куда пойду

— На следующую Олимпиаду есть надежда, что поедешь в составе сборной России уже?

— Не знаю, в зависимости от того, как это все будет развиваться. Мне особо из федерации никто не пишет. Единственный человек, с которым я общался, — капитан команды Жилкин. Мы списывались по поводу рекорда России, пару вопросов ему еще задал насчет получения нейтрального статуса, больше ни с кем не связывался, сообщений не получал. У меня есть тренер в России Михаил Валерьевич — он сказал, что я навел шумиху. А какую — я примерно понимаю какую.

— Есть пример Кирпичниковой, довольно удачный. Ты не думаешь пойти ее путем и сменить гражданство?

— Не знаю, посмотрим, как сложится ситуация. (Улыбается.)

— Если бы на моем месте стояла Чикунова или Колесников, что бы им сказал?

— У каждого свое мнение. Если ребята не захотели поехать, у меня с этим проблем нет. Как и наоборот, у Колесникова спрашивали — Климент сказал то же самое. Если ребята считают, что не надо ехать, — пожалуйста. Если считают, что надо, — то пожалуйста, пусть приезжают. Я захотел и поехал. Климент уже ездил, завоевывал медали, у него немного другая ситуация. Каждый исходит из своей ситуации.

— Сальников берет телефон и приглашает тебя на Игры дружбы или чемпионат России. Поедешь?

— Мне звонили из московской федерации и предлагали за них выступать на чемпионатах России. Я спрашиваю: Benefits? («Выгода?». — Прим. «СЭ»)" Что мне будет за это? Они такие — 60-80 тысяч рублей. Я говорю: «У меня билет туда-обратно будет столько стоить».

— Они не хотят оплачивать билет?

— Ну, говорили, можно из премиальных... Как бы лететь 25 часов, акклиматизация дней 10. Я только в минус ухожу. Если бы они позвонили и предложили что-то адекватное, то пожалуйста. И потом — перед Олимпиадой я не хотел предпринимать никаких действий, не хотел, чтобы это сказалось на нейтральном статусе. А так у меня нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию и поплыть. Все будет зависеть, в какую сторону я пойду, какие передо мной есть варианты. Я давно не был в России, хочу съездить и на дачу, и с родителями повидаться, и в баню сходить особенно приятно. По этому очень скучаю!

— В Америке бань нет?

— Есть, но она не такая.

— Веничков нет?

— Венички есть, но... У меня в Сан-Франциско есть общая баня. Туда можно. Но... Блин, приезжаешь на дачу, там друзья. Пожарили шашлыки, выпил сидра.

— Рыбалка?

— Я грибы люблю собирать. Рыбалка — нет, я не могу сидеть на одном месте, мне надо ходить, что-то искать. В Калифорнии очень много русских — Морозов, Лобинцев, ездим на озеро с ними кататься на вейксерфе, есть мой лучший друг, Глеб Карасев, — тоже переехал и живет в получасе от меня. И там очень много наших пловцов, вместе ездим, снимаем баню в прицепе, пригоняем ее к озеру. Но на даче другой вайб. Свежий воздух, теплые воспоминания, я там все детство провел. Приехал, на коров посмотрел... Там кайфово.