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Бразильскую спортсменку выгнали из сборной на Олимпиаде. Причина — поход на вечеринку

Бразильскую пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни
Екатерина Зобова
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Пловцы Габриэль Сантос и Ана Каролина Виейра в Париже
Габриэль Сантос и Ана Каролина Виейра.
Фото Соцсети
Ана Каролина Виейра с бойфрендом Габриэлем Сантосом без разрешения тренеров покинули Олимпийскую деревню.

Если одни спортсмены, например теннисисты, отказываются от проживания в Олимпийской деревне ради собственного комфорта, то для других это, напротив, обязательное условие пребывания в столице Франции. Так, в сборной Бразилии по плаванию отправили домой Ану Каролину Виейру, когда выяснилось, что она вместе со своим парнем Габриэлем Сантосом, тоже спортсменом национальной команды, ночью тайно, без разрешения тренеров, выбралась в город попробовать ночную парижскую жизнь.

Слишком эмоционально отреагировала

Причем все могло бы сойти с рук влюбленным, если бы они не выложили публикации со своей прогулки в социальных сетях. Пара очень популярна в Бразилии, совместные посты спортсменов собирают огромное число просмотров.

«Вылазка» в город произошла 26 июля, а на следующий день 22-летняя спортсменка выступала за команду в квалификации эстафеты 4х100 метров вольным стилем, в которой сборная Бразилии заняла 12-е место.

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Изначально руководство делегации не собиралось выгонять Ану Каролину из команды, а просто ограничилось предупреждением. Все-таки она была заявлена еще и в смешанной эстафете 4x100 метров. Но девушка слишком эмоционально отреагировала на дисциплинарную меру, и ей сразу же купили билет домой.

«Спортсменка Ана Каролина в неуважительной и агрессивной манере оспорила техническое решение, принятое комитетом национальной сборной Бразилии по плаванию. В результате Габриэлю Сантосу вынесено предупреждение, а Виейра была исключена из состава делегации. Она немедленно вернется в Бразилию», — говорится в официальном заявлении Бразильского олимпийского комитета.

Пловчиха Ана Каролина Виейра
Фото Соцсети

Другого выхода не было

Был возмущен поведением спортсменки и руководитель сборной по плаванию Густаво Оцука. Он подчеркнул, что члены делегации не имеют права во время Игр валять дурака.

«Мы здесь не играем и не отдыхаем, а трудимся на благо Бразилии, на благо 200 миллионов налогоплательщиков, которые работают на нас. Мы не можем валять дурака. Виейра нарушила кодекс поведения, слишком эмоционально отреагировав на предупреждение. Она была агрессивной, а на соревнованиях нельзя терять концентрацию, это самое главное. Другого выхода не было. Я недоволен ситуацией, но мы ничего не могли поделать. Мы дважды пытались поговорить с ней в бассейне, а затем попробовали в третий раз. Но ситуация не изменилась. Я даже не помню слов, которые она использовала, наговорила много чепухи», — заявил Оцука O Globo.

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Данный случай далеко не первый, когда спортсмена исключают из состава сборной за нарушение дисциплины. Совсем недавно команда Японии по спортивной гимнастике лишилась одного из своих лидеров Секо Мияты после того, как 19-летнюю девушку поймали на курении.

Теперь на Играх женский коллектив пожинает плоды такого решения руководства. В личном многоборье в финал не отобралась ни одна представительница Страны восходящего солнца, а сборная Японии в квалификации заняла только пятое место.

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