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Сегодня, 10:23

Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Церемония открытия Олимпиады.
Фото Reuters

Пловец и знаменосец сборной Италии Грегорио Пальтриньери рассказал, что сломал локоть во время церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Вечером я сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады. Не во время того, как я размахивал флагом. Меня уже прооперировали. Я скоро вернусь», — написал Пальтриньери в соцсетях.

Пальтриньери завоевал две медали на Олимпиаде в Париже: серебро на дистанции 1500 м и бронзу на дистанции 800 м.

Плавание
Олимпиада
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