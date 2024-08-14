Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

Пловец и знаменосец сборной Италии Грегорио Пальтриньери рассказал, что сломал локоть во время церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Вечером я сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады. Не во время того, как я размахивал флагом. Меня уже прооперировали. Я скоро вернусь», — написал Пальтриньери в соцсетях.

Пальтриньери завоевал две медали на Олимпиаде в Париже: серебро на дистанции 1500 м и бронзу на дистанции 800 м.