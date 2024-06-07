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Сегодня, 01:08

Захарова объяснила идею заплыва Макрона в Сене перед Олимпиадой его нереализованностью

Евгений Козинов
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о возможном купании в Сене перед Олимпиадой, демонстрирует отсутствие самореализации в политике.

«Можете себе представить что-нибудь подобное в исполнении [Шарля] де Голля? Или [Жака] Ширака? А [Франсуа] Миттерана? Я не могу, потому что масштаб личности. И, самое главное, потому что им было чем заняться и они могли себя реализовать в политической сфере, сфере государственного строительства, устройства, решения мировых проблем. Полноценно, так как им положено было делать как политикам, как избранным народом лидерам своих стран.

У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей. Могу только народу Франции посочувствовать, который становится жертвой какой-то психоделики. Знаю, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет», — цитирует ТАСС Захарову.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21017943
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