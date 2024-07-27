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Париж-2024

Сегодня, 10:13

Южнокорейские пловцы покинули олимпийскую деревню в Париже из-за недовольства организацией

Сергей Разин
корреспондент
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Делегация Южной Кореи.
Фото Reuters

Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню и поселились в отеле рядом с бассейном, сообщает RMC.

Такое решение принято из-за недовольства пловцами транспортными проблемами. Спортсмены жалуются на духоту в шаттлах, сравнивая их с саунами, а также пробками, из-за которых путь до бассейна увеличивается до полутора часов.

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Ранее стало известно, что во время парада атлетов из Южной Кореи ошибочно представили как КНДР.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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