Южнокорейские пловцы покинули олимпийскую деревню в Париже из-за недовольства организацией

Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню и поселились в отеле рядом с бассейном, сообщает RMC.

Такое решение принято из-за недовольства пловцами транспортными проблемами. Спортсмены жалуются на духоту в шаттлах, сравнивая их с саунами, а также пробками, из-за которых путь до бассейна увеличивается до полутора часов.

Ранее стало известно, что во время парада атлетов из Южной Кореи ошибочно представили как КНДР.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.