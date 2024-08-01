Сомов не сумел выйти в полуфинал Олимпиады в плавании на 50 м вольным стилем

Российский пловец Евгений Сомов не пробился в полуфинал Олимпиады-2024 в плавании на 50 м вольным стилем.

25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 23,43 секунды, показав пятое время в пятом квалификационном заплыве. Это не позволило ему выйти в полуфинал соревнований.

27 июля Сомов не сумел выйти в финальный заплыв на дистанции 100 м брассом.

В мае нынешнего года Сомов на соревнованиях в США побил рекорд России на дистанции 100 м брассом, установив результат 58,72 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Антону Чупкову (58,83).

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.