Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде в Париже

Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после завершения соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже, сообщает Reuters.

Потоцкая заняла седьмое место в квалификационном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. После финиша спортсменка потеряла сознание. Врачи унесли пловчиху на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в сознание, в настоящее время спортсменка проходит медицинское обследование.

Фото Reuters

21-летняя Потоцкая впервые участвует в Олимпийских играх. На чемпионате мира-2024 пловчиха показала 14-й результат на дистанции 200 метров комплексом.