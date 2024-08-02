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Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде в Париже

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Медики оказывают помощь Тамаре Потоцкой
Фото Reuters

Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после завершения соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже, сообщает Reuters.

Потоцкая заняла седьмое место в квалификационном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. После финиша спортсменка потеряла сознание. Врачи унесли пловчиху на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в сознание, в настоящее время спортсменка проходит медицинское обследование.

Медики оказывают помощь Тамаре Потоцкой
Фото Reuters

21-летняя Потоцкая впервые участвует в Олимпийских играх. На чемпионате мира-2024 пловчиха показала 14-й результат на дистанции 200 метров комплексом.

Олимпиада
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