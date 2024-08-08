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Шведский пловец Юханссон отказался от участия в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене

Алина Савинова
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Шведский пловец Виктор Юханссон отказался от заплыва на 10 км на Олимпиаде из-за качества воды в Сене. По словам спортсмена, он принял данное решение после консультации с Медицинской бригадой Национального олимпийского комитета Швеции.

«Здоровье спортсменов важнее всего. После того, как мы взвесили их рекомендации со всеми существующими рисками, нам показалось, что лучшее решение — отказаться», — цитирует Юханссона Dagens Nyheter.

Тренировки пловцов в&nbsp;реке Сене снова отменены. Новые проблемы загрязнения Сены. В Париже снова отменили тренировки пловцов на реке

Заплыв на 10 километров на открытой воде на Олимпийских играх запланирован на 9 августа. Ранее тренировка пловцов в Сене была отменена из-за непригодности воды в парижской реке. Эта тренировка стала пятой отмененной в период Игр-2024.

После первых соревнований по триатлону на Олимпиаде многие участники жаловалась на цвет, отвратительный запах воды в Сене и отмечали, что видели мусор в реке.

Источник: Dagens Nyheter
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