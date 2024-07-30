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Париж-2024

30 июля, 23:28

Сборная Великобритании выиграла золото в эстафете 4x200 м вольным стилем на Олимпиаде

Руслан Минаев
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Пловцы сборной Великобритании завоевали золотые медали в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024.

Британцы показали время 6 минут 59,43 секунды.

Серебряным призером стала сборная США — 7 минут 0,78 секунды. Бронзу выиграла сборная Австралии — 7 минут 01,98 секунды.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х200 м в/с

Финал

1. Великобритания (Джеймс Гай, Том Ден, Мэттью Ричардс, Данкан Скотт) — 6.59,43

2. США (Люк Хобсон, Карсон Фостер, Дрю Киблер, Киран Смит) — 7.00,78

3. Австралия (Максимилиан Джулиани, Флинн Саутэм, Элайджа Уиннингтон, Томас Нилл) — 7.01,98

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Плавание
Олимпиада
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