Российская пловчиха Кирпичникова, выступающая за Францию, завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024
Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступавшая ранее за Россию, завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 на 1500 метров вольным стилем.
24-летняя россиянка показала результат 15:40.35. Золото с новым олимпийским рекордом у американки Кэйти Ледеки (15:30.02), бронзовую медаль завоевала Изабель Гозе из Германии (15:41.16).
Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года, после чего сменила спортивное гражданство на французское. Она является пятикратной чемпионкой Европы на короткой воде, а также серебряной призеркой ЧМ на короткой воде и двукратной серебряной призеркой чемпионата Европы.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
1500 м в/с
Финал
1. Кэйти Ледеки (США) — 15:30.02 (OR)
2. Анастасия Кирпичникова (Франция) — 15:40.35
3. Изабель Гозе (Германия) — 15:41.16
4. Симона Квадарелла (Италия) — 15:44.05
5. Ли Бинцзие (Китай) — 16:01.03
6. Моеша Джонсон (Австралия) — 16:02.70
7. Беатрис Дизотти (Бразилия) — 16:02.86
8. Леони Мертенс (Германия) — 16:12.57