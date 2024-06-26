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Ефимова не получит wild card для участия в Олимпиаде в Париже

Руслан Минаев
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Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия», Известия

Российская пловчиха Юлия Ефимова не получит wild card — особое приглашение — от Международной федерации плавания (World Aquatics) для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У спортсменов нет возможности получить wild card для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», — цитирует ТАСС пресс-службу World Aquatics.

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ливень закрыл путь Ефимовой на Олимпиаду. Российской звезды не будет в Париже

Источник: ТАСС
Плавание
Юлия Ефимова
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