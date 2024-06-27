Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 18:11

Пловец Сомов заявил, что выполнил основную подготовку к Играм-2024 в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский пловец Евгений Сомов, получивший нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024 в Париже, рассказал о подготовке к выступлению на турнире.

«Думаю, это мечта любого спортсмена выступить на соревнованиях такого уровня, как Олимпиада. Как проходит подготовка? Еще одна неделя работы и потом подводка начинается. Основная работа уже сделана», — приводит слова Сомова Metaratings.ru.

25-летний пловец живет и тренируется в США. В мае Сомов побил рекорд России в дистанции на 100 м брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.

Евгений Сомов. Российский пловец Сомов, кажется, прорвался в Париж. На что он может там рассчитывать?

Источник: Metaratings.ru
Евгений Сомов
0
Читайте также
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
Экс-завод Volkswagen в России получил точную дату перезапуска
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ефимова не получит wild card для участия в Олимпиаде в Париже

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости