Пловец Сомов заявил, что выполнил основную подготовку к Играм-2024 в Париже

Российский пловец Евгений Сомов, получивший нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024 в Париже, рассказал о подготовке к выступлению на турнире.

«Думаю, это мечта любого спортсмена выступить на соревнованиях такого уровня, как Олимпиада. Как проходит подготовка? Еще одна неделя работы и потом подводка начинается. Основная работа уже сделана», — приводит слова Сомова Metaratings.ru.

25-летний пловец живет и тренируется в США. В мае Сомов побил рекорд России в дистанции на 100 м брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.