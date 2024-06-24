Пловец Сомов получил нейтральный статус и сможет выступить на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что сможет принять участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Я рад сообщить, что мне предоставлен нейтральный статус, что позволяет мне участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже!» — написал спортсмен в соцсетях.

25-летний пловец живет и тренируется в США. В мае Сомов побил рекорд России в дистанции на 100 м брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.