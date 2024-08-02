Пловец Маршан стал первым представителем Франции с 4 золотыми медалями на одной Олимпиаде

Французский пловец Леон Маршан завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в Париже.

22-летний атлет выиграл заплывы на 400 м комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом.

Маршан стал первым французским спортсменом, который выиграл четыре золотые медали на одной Олимпиаде. По три золота было у велогонщика Поля Массона (Афины-1896), горнолыжника Жан-Клода Кийи (Гренобль-1968) и биатлониста Мартена Фуркада (Пхенчхан-2018).