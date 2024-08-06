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Париж-2024

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Красных — о Сомове: «Он участник Олимпийских игр — плохо, что ли? Таких людей немного на Земле. Молодец»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» высказался о выступлении на Олимпиаде в Париже Анастасии Кирпичниковой и Евгения Сомова.

«Вопрос риторический, хотя бы относительно Насти. Она меняла гражданство ради четкой цели — олимпийская медаль. И эту цель она реализовала. Какая была мотивация у Евгения Сомова? Мы с ним не знакомы, не общались. Наверное, в глубине души он тоже рассчитывал на медаль, все едут с максимальными задачами.

Второй результат сезона Сомова? Австралийцы порой у себя дома показывают такие результаты, которые нигде потом не могут повторить. Так что судить тяжело. Соревнования — это здесь и сейчас. Вот олимпийский бассейн, где ты должен обойти соперников, чтобы выиграть. Не знаю, какая была программа-минимум у Евгения, какая программа-максимум. Вопрос -- как он сам оценивает свой результат.

Он приехал, кайфанул, тоже неплохо. Участник Олимпийских игр — плохо, что ли? Таких людей на Земле не так уж много. Молодец", — сказал Красных.

Евгений Сомов был единственным российским пловцом, принимавшим участие в Играх-2024 в Париже. Евгений не прошел в финал ни на одной дистанции. Экс-россиянка Кирпичникова, представлявшая на Играх Францию, заняла второе место на дистанции 1500 метров.

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Евгений Сомов
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