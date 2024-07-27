Титмус стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 на дистанции 400 м вольным стилем, Ледеки — третья

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус победила в финале заплыва на 400 метров вольным стилем на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Она показала время 3 минуты 57,49 секунды. Второе место заняла 17-летняя канадка Саммер Макинтош — 3 минуты 58,37 секунды. Третьей стала семикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки — 4 минуты 0,86 секунды.

У мужчин олимпийским чемпионом в аналогичной дистанции стал немец Лукас Мартенс (3:41,78). Серебро завоевал австралиец Элайджа Уиннингтон (3:42,21), бронзу — кореец Ким Вумин (3:42,50).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

400 м в/с

Финал

1. Ариарне Титмус (Австралия) — 3:57.49

2. Саммер Макинтош (Канада) — 3:58.37

3. Кэти Ледеки (США) — 4:00.86

Мужчины

400 м в/с

Финал

1. Лукас Мартенс (Германия) — 3:41.78

2. Элайджа Уиннингтон (Австралия) — 3:42.21

3. Ким Вумин (Корея) — 3:42.50