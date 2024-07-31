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Париж-2024

Сегодня, 13:14

Пловчиха из Нидерландов картинкой высмеяла качество воды в Сене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал пошутила над качеством воды в Сене во время Олимпиады-2024.

30-летняя спортсменка опубликовала в соцсети X картинку с Голлумом (персонаж серии «Властелин колец»), который вылезает из воды и дает интервью.

«Девять дней до момента, когда мы не выйдем из воды вот так», — подписала картинку ван Раувендал.

Публикация Шарон ван Раувендал.
Фото Скриншот

Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде в Париже назначен на 8 августа. 31 июля на Сене состоялся женский заплыв по триатлону.

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