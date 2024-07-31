Пловчиха из Нидерландов картинкой высмеяла качество воды в Сене

Нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал пошутила над качеством воды в Сене во время Олимпиады-2024.

30-летняя спортсменка опубликовала в соцсети X картинку с Голлумом (персонаж серии «Властелин колец»), который вылезает из воды и дает интервью.

«Девять дней до момента, когда мы не выйдем из воды вот так», — подписала картинку ван Раувендал.

Публикация Шарон ван Раувендал. Фото Скриншот

Женский марафонский заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде в Париже назначен на 8 августа. 31 июля на Сене состоялся женский заплыв по триатлону.